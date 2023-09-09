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الغد الأردني
السبت 09 أيلول 2023
9:19 م
مسجد شمال الأردن شبيه في تصميمه بقبة الصخرة المشرفة في القدس
مسجد شمال الأردن
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحد المساجد في شمال المملكة يشبه إلى حد كبير في تصميمه قبة الصخرة المشرفة في القدس.
وتظهر الصورة التي تم التقاطها من مسافة بعيدة شكل قبة المسجد الذهبية والتي شابهت إلى حد كبير في تصميمها شكل قبل الصخرة .
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ووفق معلومات حصلت عليها "الغد" فإن المسجد يقع في أحد المناطق شمال المملكة وبني حديثا في أحد الأحياء.
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اربد
مواقع التواصل الاجتماعي
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