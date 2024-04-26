مسيرات في المحافظات للتنديد بالعدوان الغاشم على غزة

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عمان- شهدت العاصمة عمان ومختلف المحافظات، مسيرات بعد صلاة الجمعة أمس، شاركت فيها فعاليات حزبية وشعبية وشبابية منددة بحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل بقطاع غزة، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال الآلاف تحت الأنقاض، جراء منع الاحتلال طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم.وعبر المشاركون عبر المسيرات والوقفات التي تخللها مهرجانات خطابية، عن تضامنهم مع الأشقاء في قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب شرسة، حيث ما تزال آلة التدمير والقتل الإسرائيلية ترتكب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين العزل وتستهدف البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والتجمعات السكنية والأماكن الدينية أمام أنظار كل العالم، وحيوا صمود الشعب الفلسطيني الأسطوري بوجه المجازر والحرب المستعرة في القطاع وأمام أنظار العالم.واستنكر المشاركون في المسيرات، حالة الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال في غزة، والكيل بمكيالين في التعامل مع هذه الحرب وتداعياتها، مطالبين بتحرك عربي ودولي فاعل وسريع من أجل وقف المجازر في غزة.وثمن المشاركون الدور الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لدعم ونصرة الأهل في غزة والضفة الغربية ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع ومنع الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والدفاع عن القضية الفلسطينية، مشيرين إلى التناغم بين الموقفين الرسمي والشعبي بقيادة جلالته لمساندة الشعب الفلسطيني ودعم صمودهم.-(بترا)