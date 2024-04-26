الجمعة 26 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مسيرات في المحافظات للتنديد بالعدوان الغاشم على غزة

مسيرة المسجد الحسيني دعما لغزة الجمعة 1/5
مسيرة المسجد الحسيني دعما لغزة - أرشيفية
عمان- شهدت العاصمة عمان ومختلف المحافظات، مسيرات بعد صلاة الجمعة أمس، شاركت فيها فعاليات حزبية وشعبية وشبابية منددة بحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل بقطاع غزة، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال الآلاف تحت الأنقاض، جراء منع الاحتلال طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم.اضافة اعلان
وعبر المشاركون عبر المسيرات والوقفات التي تخللها مهرجانات خطابية، عن تضامنهم مع الأشقاء في قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب شرسة، حيث ما تزال آلة التدمير والقتل الإسرائيلية ترتكب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين العزل وتستهدف البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والتجمعات السكنية والأماكن الدينية أمام أنظار كل العالم، وحيوا صمود الشعب الفلسطيني الأسطوري بوجه المجازر والحرب المستعرة في القطاع وأمام أنظار العالم.
واستنكر المشاركون في المسيرات، حالة الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال في غزة، والكيل بمكيالين في التعامل مع هذه الحرب وتداعياتها، مطالبين بتحرك عربي ودولي فاعل وسريع من أجل وقف المجازر في غزة.
وثمن المشاركون الدور الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لدعم ونصرة الأهل في غزة والضفة الغربية ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع ومنع الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والدفاع عن القضية الفلسطينية، مشيرين إلى التناغم بين الموقفين الرسمي والشعبي بقيادة جلالته لمساندة الشعب الفلسطيني ودعم صمودهم.-(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رئيس مجلس الأعيان خلال القاء كلمته في " مؤتمر برلمانيون من أجل القدس"-(من المصدر)

الفايز يدعو المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

منذ1 ساعة
الهيئة المستقلة للانتخاب

"الهيئة المستقلة": 19 لجنة رئيسية للانتخابات

منذ1 ساعة
عملية تبادل أسرى سابقة-(أرشيفية)

الاحتلال يفاضل بين اجتياح رفح وصفقة الأسرى

منذ1 ساعة
طقس غائم

انخفاض على درجات الحرارة.. وزخات مطر في الجنوب

منذ2 ساعة
مبنى أمانة عمان الكبرى-(أرشيفية)

تعديل نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة

منذ2 ساعة
جانب من اجتماع الهيئة العامة لنقابة الصحفيين.-(تصوير: ساهر قدارة)

"لجنة التأمين الصحي": شبهات بهدر أموال .. و"عامة الصحفيين" توصي بحفظ الملف

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

أجواء الهدنة القادمة

د. محمد حسين المومني |اليوم

أكثر من إبادة جماعية

خالد دلال |اليوم
ترجمات
الدمار والحرائق في مدينة الفلوجة العراقية أثناء اجتياح القوات الأميركية لها في العام 2003 - (أرشيفية)

لماذا ما يزال الشرق الأوسط في حاجة إلى أميركا؟

ترجمات | منذ3 ساعة
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات |24 نيسان 2024
صواريخ إيرانية تمر فوق المسجد الأقصى حيث قصفت إيران إسرائيل بغارات جوية الأسبوع الماضي – (المصدر)

صواريخ أبريل‏

ترجمات |24 نيسان 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات |23 نيسان 2024
إحدى مركبات "المطبخ المركزي العالمي" التي استهدفها القصف الإسرائيلي في غزة مؤخرًا - (المصدر)

نتنياهو يظن أنه يستطيع فعل ما يشاء - يجب وضع حد له

ترجمات |23 نيسان 2024
مبنى إدارة صحيفة "نيويورك تايمز" في نيويورك، أميركا - (أرشيفية)

‏وحشية اللغة: الفساد الأخلاقي لوسائل الإعلام الأميركية

ترجمات |23 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
يوم الرحلة

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 