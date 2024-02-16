الجمعة 16 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مسيرة تضامنية تندد باستمرار الإبادة والتهجير للغزيين

مدينة رفح مكتظة بالنازحين
مدينة رفح مكتظة بالنازحين
عمان- ندد المئات من المتظاهرين، خلال مسيرة للأحزاب القومية واليسارية، أمس، بالإمعان بالإبادة الجماعية والتهجير بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك في اليوم الثالث والثلاثين بعد المائة من العدوان الصهيوني الغاشم على القطاع.اضافة اعلان
وفي منطقة وسط البلد، علت الهتافات للمقاومة الفلسطينية ورفض استمرار العمل بمعاهدة وادي عربة، مع التنديد بسياسة الإدارة الأميركية "المتواطئة" مع الاحتلال، والتأكيد على رفض وجود السفارة الإسرائيلية على الأراضي الأردنية.
وصلى إمام الجامع الحسيني صلاة الغائب على شهداء فلسطين وغزة، ودعا لهم برفع الظلم عنهم، وهتف المتظاهرون "منصورين منصورين يا كتائب عز الدين.. يا أبوعبيدة اشتقنالك.. من الأردن تحية لكل الغزاوية".
وأكد نائب الأمين العام الأول لحزب "حشد" خليل السيد، في كلمة ممثلة عن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، على الموقف الرافض للإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة.
ورفع المتظاهرون صورا معدلة للرئيس الأميركي جو بايدن ولرئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو،  كتب عليهما "قتلة الأطفال.. النازيون الجدد"، ويافطات أخرى تنادي بفتح معبر رفح.
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