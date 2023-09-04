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الغد الأردني
الإثنين 04 أيلول 2023
10:03 م
مشاجرة عائلية في الكرك تنتهي بعملية طعن ووفاة شخص
الشرطة
وقعت مشاجرة عائلية مساء اليوم الاثنين في محافظة الكرك حيث أقدم شخص على طعن الآخر بأداة حادة مما أدى إلى وفاته وتم إخلاء الوفاة إلى المستشفى العسكري .
فيما اصيب احدهم بجروح ورضوض وأسعف على أثرها إلى مستشفى الكرك الحكومي وحالته قيد العلاج.
وتحركت المجموعات الأمنية إلى الموقع وباشرت تحقيقاتها في الحادثة بعد ضبط شخص ثالث اشترك بالمشاجرة.
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طعن
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