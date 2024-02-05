مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل من أدنى المعدلات في العالم

سماح بيبرس

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عمان – يدرس البنك الدولي، تمويل مشروع يهدف لتمكين المرأة في سوق العمل بقيمة 250 مليون دولار العام الحالي، ويحمل المشروع عنوان "تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة في الأردن.ويهدف إلى "معالجة ما تواجهه النساء من قيود للدخول والبقاء في سوق العمل بشأن ظروف مكان العمل، والشمول المالي، والنقل، والحضانات.وسيركز المشروع المقترح على 4 أبعاد رئيسة، تماشيا مع الرؤية الإستراتيجية للحكومة والتزامها بزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتوسيع النمو الاقتصادي في الوقت نفسه، وهذه الأبعاد هي: تعزيز بيئة قانونية وبيئة عمل أكثر تمكينًا، تعزيز الإدماج المالي للمرأة وريادة الأعمال، تحسين السلامة في وسائل النقل العام، وتوسيع الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال عالية الجودة.وبحسب تقييم نفذه البنك، فإنّ النتيجة المقصودة من المشروع، هي تهيئة بيئة أكثر تمكيناً للمرأة للعمل، مع معالجة القيود المحددة التي تواجهها المرأة للدخول إلى سوق العمل والبقاء فيه.ووفقاً للتقييم، ما تزال مشاركة المرأة في سوق العمل في الأردن من بين أدنى المعدلات في العالم بنسبة 15 %، مقارنة بنسبة 65 % بين الرجال، كما أنّ ربع النساء في القوى العاملة عاطلات عن العمل، مقارنة بالرجال (16 %).وأثرت جائحة كورونا على المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن، بحيث انخفضت مشاركة الإناث في القوى العاملة من 17.3 % عام 2017 إلى14.2 % عام 2020 ثم إلى 13.9 % عام 2022، مصحوبة بزيادة في معدلات البطالة.وأكد التقييم على أن النساء، يتخلفن عن الرجال في المؤشرات الرئيسة المتعلقة بريادة الأعمال، مثل حصة الشركات التي تقودها النساء والحصول على الخدمات المالية وغير المالية.وسينفذ المشروع على المستوى الوطني (في المناطق الحضرية والريفية)، وسيركز بشكل أساسي على تعزيز البيئة التمكينية والقانونية.وكان البنك، أشار في دراسات سابقة حول مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى أنّ "المرأة الأردنية من بين أكثر النساء تعليما في المنطقة العربية، لكن نسب مشاركتها في الاقتصاد ضعيفة.يشار هنا إلى أنّ دراسة بعنوان "انسحاب المرأة من سوق العمل والصحة الجنسية والإنجابية وتداعيات أزمة كوفيد- 19"، صادرة عن المجلس الأعلى للسكان العام الماضي أوصت - ومن أجل الحفاظ على استمرارية عمل الإناث بسوق العمل، ما أمكن حتى بلوغ السن التقاعدي، والتقليل من انسحابها منه- أوصت بإجراء تعديلات على التشريعات المتعلقة ببعض بنود نظام الخدمة المدنية، وقوانين العمل وتعديلاته، والضمان الاجتماعي والعمل المرن.وأكدت ضرورة الرقابة على بيئة عمل النساء لدى مؤسسات القطاع الخاص، فمتوسط الرواتب أقل، وساعات العمل أطول، وعدد أيام العمل أكثر، وفرص العمل المرن قليلة.وأكّدت الدراسة في توصياتها، أن توفير دور الحضانة لأطفال الأمهات، يجعل من استمرار النساء في العمل أكبر، وبالتالي يقلل من انسحابهنّ من سوق العمل.وأوصت بتشجيع النساء أكثر على إنشاء مشاريعهنّ الخاصة بهنّ، ودعم مشاريعهنّ الريادية، بالإضافة لتقليل فجوة السن التقاعدي بين الذكور والإناث، لتمكينهنّ من الاستمرار بالعمل لسن الـ57 عاما، وتقييد المجالات التي تمنح الإناث الحصول على الدفعة الواحدة، أو السلف أو أي بدل يؤثر على مستقبل تقاعدهنّ؛ حفاظا على استمراريتهنّ في سوق العمل.كما أوصت، بالحاجة لتعزيز تدابير العمل المرن دون تخفيض إطار الحماية الاجتماعية للعاملين، وتوفير البنية التحتية والتكنولوجية الكفيلة بتسهيل العمل المرن، ما يساعد على استمرار المرأة في عملها وعدم انسحابها، وتقديم الحوافز للقطاع الخاص لدفع بدل التعطّل للإناث، وبدل إجازة الأمومة وذلك بتخفيف العبء الضريبي وغيره من الحوافز.