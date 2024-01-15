"مشتركة الأعيان" تطلع على برامج وخطط جمعية الهلال الأحمر

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اطلعت اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان، المكونة من لجنتي العمل والتنمية الاجتماعية برئاسة العين عيسى حيدر مراد، والمرأة برئاسة العين خولة العرموطي، أمس، على خطط وبرامج جمعية الهلال الأحمر الأردني.وتحدث العين مراد، خلال زيارة اللجنة ولقائها رئيس الجمعية الدكتور محمد الحديد، بعد الترحم على أرواح الشهداء في فلسطين، عن أهمية الدور الإنساني للجمعية وكوادرها في الأزمات والحروب وآخرها العدوان على قطاع غزة، إذ أثبت الهلال الأحمر الأردني أن دوره مشرف ومهم في إغاثة المنكوبين والتخفيف من آثار العدوان على القطاع.وأشار إلى رغبة اللجنة في الاطلاع على خطط الجمعية وأدوارها في خدمة المجتمع الأردني واللاجئين، والتحديات التي تواجهها خلال عملها.وقالت العين العرموطي، إن الزيارة جاءت للاستماع إلى جهود الجمعية في خدمة الإنسانية، والتعرف على المعوقات التي تظهر للجمعية أثناء تأدية مهامها، إلى جانب التأكيد على دعم جهود الجمعية في تحقيق أهدافها الإنسانية.وثمنت العين العرموطي، جهود الهلال الأحمر الأردني في مد يد العون للمواطنين واللاجئين على أراضي المملكة، مشيرة إلى حرص اللجنة على معرفة نسبة تمكين الشباب والمرأة ودورهم الفاعل في تحقيق خطط الجمعية.من جانبه، تحدث الدكتور الحديد، عن عمل الجمعية التي أسست قبل 75 عاما، بعد صدور تشريع قانون متخصص في عملها ما أعطاها الاستقلالية.وأكد أن للجمعية باعا طويلا في العمل الإنساني، من خلال التعاون مع الجمعيات والمنظمات الدولية من الهلال الأحمر والصليب الأحمر في دول العالم بغرض التنسيق في تأدية الواجب الوطني.وقال الحديد، إن سمعة الجمعية الطيبة التي تحققت على مدى سنوات عمل ضمن أطر ومعايير الشفافية المالية المطبقة في تأدية عملها في الميدان، حققت لها رصيدا عاليا من المصداقية.وأضاف أن المرأة والشباب يحضرون بقوة في عمل الجمعية، مؤكدا أن دورها لا يقتصر على مد يد العون في حالات النزاع بل تقوم بمراقبة تطبيق الشرعية والقوانين الدولية والابلاغ عن الانتهاكات الحاصلة أثناء الحروب والتأكد من إخلاء المصابين في تلك المناطق والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات وطرح القضايا وايصال الرسالة التي تؤكد على إلغاء الازدواجية في المعايير القانونية والاخلاقية المطبقة حالياً في حرب غزة والحرب الأوكرانية.وأشار الحديد إلى أن الجمعية مستمرة في عملها الإنساني بإيصال مساعدات قادمة من بعض الدول إلى قطاع غزة، من خلال معبر كرم أبو سالم، والإنزال الجوي بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية.وبين أن الجمعية مستمرة في ممارسة نشاطاتها وبرامجها ومنها كفالة الايتام، والعيادات المتنقلة، وتدريب الكوادر البشرية في مركز التدريب، ومساعدة اللاجئين السوريين والمجتمعات المحلية من خلال توزيع طرود الإغاثة.وثمن الحديد، اهتمام مجلس الأعيان ممثلا باللجنة في الاطلاع على عمل الجمعية ومعرفة التحديات والتأكيد على أن التعاون مستمر بين الطرفين.وشارك في الزيارة الأعيان: الدكتور عاكف الزعبي، والدكتورة ميسون العتوم، والعين خالد رمضان، والعين علبة عماوي، وجرى خلالها زيارة مستشفى الهلال الأحمر ومركز التدريب والتأهيل التابع للجمعية.-(بترا)