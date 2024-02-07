مشروع الأشجار المعمرة والتاريخية... مصير مبهم بين "الأمانة" و"الإرشاد"؟

عبد الله الربيحات

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عمان - في الوقت الذي بات فيه مشروع الأشجار المعمرة والتاريخية قيد التنفيذ في أمانة عمان بالتعاون مع المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي، ما يزال مصير المشروع مبهما حتى الآن.بدورها حاولت "الغد" الاستفسار من الأمانة عن الإجراءات التي نفذتها في المشروع، فيما رفض المركز التعليق على اعتبار أن "الأمانة" هي الجهة المنفذة.غير أن الأمانة اكتفت بالتأكيد أن المشروع سيعمل على تعزيز التوعية والتثقيف الزراعي، في مجالات الحفاظ على الثروة الحرجية والأشجار التاريخية والمعمرة.وقالت إن اللجنة المشتركة مع المركز، أوصت بالحفاظ على هذه الأشجار التاريخية، عبر التقدم بمقترحات وبرنامج صيانة وخطة عمل، ترتكز على ثلاثة مكونات هي التربة والمجموع الخضري للأشجار وتغذيتها.وقالت إن ذلك يتطلب التعامل مع الأشجار والمواقع التاريخية وفق شروط عامة، أبرزها إجراء فحص دقيق للأشجار مع توفير وثائق أكثر شمولاً كتصوير الأشجار وإعداد التقارير، وتقييم الأشجار بعناية بحثًا عن المشكلات التي قد تزيد من احتمالية فشلها، والمكافحة المتكاملة للآفات، ورعاية الأشجار.وكانت الأمانة عمان والمركز وقعا مذكرة تفاهم لتعزيز التوعية والتثقيف الزراعي، بمجالات الحفاظ على الثروة الحرجية والاشجار التاريخية والمعمرة.يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه خبراء، الجهات الحكومية بتبني هذه الثروات الوطنية وتغليظ العقوبات على من يتعدى عليها.وبين هؤلاء الخبراء لـ"الغد" أن الأشجار المعمرة في الأردن، وبخاصة الزيتون الرومي الذي يصل عمر بعض أشجاره لآلاف السنين، ويعد تجسيدا للذاكرة وتاريخ المملكة، بالإضافة للعديد من أنواع الاشجار التراثية والتاريخية المعمرة والنادرة جدا، بحيث تشكل ثروة وطنية يجب المحفاظة عليها وحمايتها.وفي السياق قال نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة، إن الأشجار التراثية والمعمرة في الأردن، شاهدة على التاريخ، ما يكسبها أهمية بيئية واجتماعية، وتشكل أماكنها جزءاً مهماً من تاريخ المدن، وذاكرة المجتمع.وتابع: تعتبر الاشجار التاريخية والمعمرة في الاردن، دليلا وشاهدا حيا على تاريخ وحضارة الأردن، لذلك فهي تعتبر معالم مهمة جدا كالمعالم التاريخية والأثرية.وأضاف أبو نقطة لـ"الغد"، إن هناك الكثير من الأشجار المعمرة التي تنتشر في الأردن، بخاصة الزيتون الرومي الذي يصل عمر بعض أشجاره لآلاف السنين، إذ يعد تجسيدا للذاكرة وتاريخ المملكة، بالإضافة للعديد من أنواع الاشجار التراثية والتاريخية المعمرة والنادرة جدا، بحيث تشكل ثروة وطنية يجب المحفاظة عليها وحمايتها.وذكر أن الاشجار التاريخية المعمرة لمئات السنين تبرز التنوع الحيوي الفريد في الاردن، والذي برغم صغر مساحته نجد فيه أشجارا فريدة تنمو في مختلف الأقاليم المناخية، ففي الجبال تنتشر أشجار الصنوبريات والسنديان والملول والخروب والزيتون، وفي المناطق الصحراوية نجد اشجار النخيل والاشجار الشوكية كالطلح والأثل وفي الأغوار نجد أشجار المناطق شبه الإستوائية كالسدر والبونسيانا وغيرها.وطالب أبو نقطة، الجهات الحكومية بتبني هذه الحيازات وتوثيقها، وتغليظ العقوبات على من يتعدى على ثروات الوطن.بدوره قال الباحث والخبير في الشؤون الزراعية والتنموية حسان العسوفي، إن الأشجار المعمرة سواء المثمرة أو حتى الحرجية، منها تعتبر موروثا اجتماعيا كما أنها كنز وطني يجب المحافظة عليه.وأضاف: تعتبر تلك الأشجار قيمة تاريخية ودليل قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية في العقود الماضية، وهي في حد ذاتها أصول وراثية مركزية في المنطقة، ومثال ذلك زيتون المهراس الذي أثبتت الدراسات العلمية مركزيته في المنطقة ويعتبر إرثا تاريخيا أردنيا.وتابع: أن بعض أنواع الزيتون الأخرى كالرومي والبلدي في مناطق الجنوب كالطفيلة والشوبك ورم، دليل على التأقلم والتكيف مع تغيرات المناخ وقدرتها على مقاومة العديد من الآفات الزراعية.وفي السياق نفسه بين ان التنوع البيولوجي لأشجار التين في أنحاء الوطن والمنتشر في معظم الكروم والبساتين القديمة، يحمل رسما تاريخيا وبصمة وراثية للتين الأردني بكل أصنافه المختلفة كالخضاري والزراقي والسلطي والشوبكي وغيرها من المسميات المحلية.وأشار إلى أن للرمان قصة أخرى فهو مهم وبه تنوع وراثي مميز وهو موروث وطني من شمال الأردن لجنوبه، ويجدر بالذكر أن المعمر من الرمان يتمركز في بني كنانة ووادي الريان وبساتين الشامية في معان.وزاد، إن الأشجار الحرجية كالسنديان (العرعر) والبطم، والسَلم جميعها ذات رمزية تاريخية وتنوع حيوي واسع وتكيف مناخي يجدر المحافظة عليه، مشيرا إلى أن البطم والبلوط مثلا في جبال الشوبك يعتبر قديما ويعود لمئات السنين.من جهته قال مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، إن هناك الكثير من الأشجار المعمرة التي تنتشر في الأردن، وبخاصة الزيتون الرومي الذي يصل عمر بعض أشجاره الى ألف عام، إذ يعد تجسيدا للذاكرة وتاريخ المملكة، بالإضافة للعديد من أنواع الأشجار التراثية والتاريخية المعمرة والنادرة جدا، بحيث تشكل ثروة وطنية يجب المحافظة عليها وحمايتها.وأوضح أن من الأشجار النادرة شجرة "الخضر الأخضر"، وهي في فناء مقام سيدنا الخضر في ماحص وعمرها حوالي 500 عام، تزدان بقطع اقمشة وأربطة على فروعها للتبرك بها.وأضاف: في البلقاء ودبين وجرش، اكتشفت شجرة صنوبر أطلق عليها جلالة الملك عبدالله المؤسس رحمه الله اسم "الهدأة"، لما يتميز به موقعها من هدوء وهواء نقي، وهناك أيضا شجرة "الميس" التي تنتشر في عدة أماكن، بخاصة في الكرك وعجلون، وقد صنع الرومان من أغصانها؛ الأقواس لسهولة صقلها.وزاد: وفي بلدة زوبيا بإربد، توجد شجرة وحيدة لها أغصان صغيرة كانت تقطع منها وتعلق على ملابس الأطفال عند ولادتهم درءا للحسد، وكذلك شجر "البطم الأطلسي" المنتشر في "ياجوز" بالزرقاء والمقبرة الإسلامية.ولفت العوران إلى وجود شجر يحمل اسم "ميسرة"، وينتشر في محيط مقام الصحابي ميسرة في البلقاء، وكذلك شجرة "أبو شيخة" عند قبر أحد الصالحين واسمه أبو شيخة، بحيث تنتشر أشجار نادرة ومعمرة قريبا من مقامات الأولياء، تحمل أحيانا أسماءهم، ومنها: شجرة الشيخ باكير وشجرة "النَّام" في "سوف" بجرش، إذ تؤخذ بعض أغصانها لتربط النساء شعرهن بها لدفع الضرر والمرض، لافتا إلى أنهم كانوا قديما يشعلون البخور حول هذه الشجرة.وفي عمان قال العوران: تنتشر أشجار "الملول"، وبينها شجرة تسمى "بلال" نسبة لمقام بلال بن رباح، حيث كان الفلاحون يضعون أغراض الزراعة عندها، فلا يجرؤ أحد على المساس بها، وعندها يستسقون المطر ويكثرون من تلاوة القرآن والأدعية والتضرع لشفاء المرضى وللبركة.وأضاف: هناك شجرات "أبو الشعر" في "عبين" عجلون وعددها أربعة، أكبرها عمرا يصل إلى حوالي 700 عام، وهناك أشجار أخرى مثل: النبي حريز، الغولة، العروس، المضري، فاميا، والسيال والطلح والقيقب.وحذر العوران من إزالة او الاعتداء على الأشجار التراثية والتاريخية والنادرة، لما لها من قيمة مهمة، محذرا من خطورة الاعتداء المستمر على الغابات التي تشكل ثروة وطنية.