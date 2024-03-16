مشروع قانون يمنح مجلس البناء الوطني صلاحيات أوسع

حنان بشارات

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عمان- قدمت الحكومة مسودة لمشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني رقم (7) لعام 1993 تناولت متغيراته تعديل مسمى وزارة الشؤون البلدية إلى وزارة الإدارة المحلية، ومنح صلاحيات واسعة لمجلس البناء الوطني لمتابعة الإشراف على الأعمال الهندسية في كافة مراحلها من إشراف ومتابعة وتصميم وغيرها.وأدخلت المسودة الجديدة التي ما تزال قيد التعليق في ديوان التشريع والرأي، أعضاء جددا ممثلين في مجلس البناء الوطني مثل مدير الأمن العام أو من ينيبه، ومدير الدفاع المدني أو من ينيبه، إضافة إلى قائمة جزاءات للمشاريع المخالفة، بحيث تنظم المسودة الأموال الناتجة عن المخالفات والجزاءات.ومنحت المسودة للمجلس صلاحية إصدار لائحة جزاءات تتناسب مع جسامة المخالفات المرتكبة ورخصة البناء في أعمال الإعمار يبين فيها الوصف التفصيلي للمخالفة وقيمتها، ومراجعة وتعديل اللائحة حسب الحاجة.وعدلت المسودة مسمى أمين عام وزارة الإدارة المحلية بدلا من الأمين العام لوزارة الشؤون البلدية ليكون نائبا للرئيس، إضافة إلى ضم مدير المدينة في أمانة عمان ليكون ضمن أعضاء المجلس، فضلا عن وجود ممثل عن هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني يعينه رئيس مجلس المفوضين.ونظمت المسودة حالة الإيراد الناتج من الغرامات المذكورة في لائحة الجزاءات الصادرة عن المجلس، فضلا عن منح المجلس صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الكودات في جميع مراحل العمل الهندسي من تصميم وتدقيق وإشراف وتنفيذ وصيانة، وأعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من أعمال هندسية.وشملت أعمال الإعمار كما نظمها القانون، الأعمال التي تتعلق بالمشاريع الإنشائية بجميع أنواعها كالمباني والطرق والجسور، بما فيها التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والإشراف وأعمال السلامة العامة، وكل ما يرتبط بها من أعمال هندسية وأي مشاريع أخرى يقررها المجلس.ويؤلف مجلس البناء الوطني الأردني برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان، وعضوية كل من وزير الإدارة المحلية نائبا للرئيس، ووزراء البيئة والطاقة والثروة المعدنية والنقل وأمين عمان، ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، وأمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان، ورئيس الجمعية العلمية الملكية أو من ينيبه، وعميد إحدى كليات الهندسة في الجامعات الأردنية الرسمية يختاره مجلس الوزراء لمدة سنتين بناء على تنسيب رئيس المجلس وبالتناوب.كما يضم المجلس نقيب المهندسين الأردنيين ونقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين، ورئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية، فضلا عن مدير الدفاع المدني العام أو من ينيبه، وشخصين من القطاع الخاص يختارهما مجلس الوزراء لمدة سنتين بناء على تنسيب رئيس المجلس، على ألا تتكرر مدة عضوية أي منهما لأكثر من دورتين متتاليتين كحد أقصى (أربع سنوات).ويجتمع المجلس كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه، ويكتمل النصاب القانوني بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين.كما يعين رئيس المجلس أمين سر للمجلس من بين موظفي وزارته يرتبط به ويتولى إعداد جداول أعماله ومتابعة الدعوة لعقد اجتماعاته وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها.وتناط بالمجلس مهام وصلاحيات تتمثل بوضع الأسس والمبادئ الخاصة بكودات البناء الوطني الأردني، وتحديد مجال كل منها بناء على تنسيب اللجنة الفنية، وإقرار الكودات ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، إضافة إلى دراسة تنسيبات اللجنة الفنية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، والبت في أي اعتراض على الكودات المعتمدة أو على أي تعديل عليها وفقا لأحكام هذا القانون.كما يناط بالمجلس التعاقد مع أي جهة علمية لإعداد أي كودة جديدة أو إجراء تعديل على أي كودة معتمدة، وتحديد تكلفة هذا التعاقد والموافقة على صرفها، ونشر الكودات المعتمدة وتعميمها، إضافة إلى إصدار التعليمات المتعلقة بتطبيق الكودات في مراحل التصميم والتنفيذ والإشراف والصيانة والتشغيل وأعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من أعمال هندسية.وبموجب القانون، تشكل لجنة تسمى (اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الأردني) برئاسة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان، وعضوية كل من أمين عام وزارة الشؤون البلدية نائبا للرئيس، وأمين عام وزارة البيئة، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، ووكيل أمانة عمان الكبرى، ومدير مركز بحوث البناء في الجمعية العلمية الملكية، وممثلين عن وزارات الأشغال العامة، والمياه والري، والطاقة والثروة المعدنية، والصحة، إضافة إلى ممثلين عن القوات المسلحة، ومديرية الدفاع المدني، وسلطـــة الطيران المدني.كما تضم اللجنة ممثلين عن نقابة المهندسين ونقابة مقاولي الإنشاءات، وهيئة المكاتب والشركات الهندسية إضافة الى ستة أشخاص من ذوي الخبرة من القطاع الخاص يعينهم المجلــس.ويتم تمويل أعمال المجلس بواسطة صندوق خاص في وزارة الأشغال العامة والإسكان تتكون موارده من المخصصات التي ترصدها الحكومة في الموازنة العامة والأموال التي تقدم للمجلس من المؤسسات العامة والخاصة والنقابات وأي هيئات أخرى، وإيراد بيع الكودات وأي إصدارات علمية تصدر عن المجلس، علاوة على الهبات والتبرعات وأي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.