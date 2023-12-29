الجمعة 29 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مشروع لمعالجة انخفاض الأمن الغذائي جراء الأزمة السورية

مخيم الزعتري للاجئين السوريين في محافظة المفرق-(أرشيفية)
مخيم الزعتري للاجئين السوريين في محافظة المفرق-(أرشيفية)
عمان - أطلقت منظمة الأغذية والزراعة، بالتعاون مع وزارة الزراعة، وبالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي، مشروع "تعزيز سبل العيش القادرة على الصمود والأمن الغذائي للمجتمعات المضيفة واللاجئين السوريين في الأردن ولبنان عبر تعزيز التنمية الزراعية المستدامة".اضافة اعلان
وتقدر تكلفة المشروع في الأردن بـ3.1 مليون دولار، سيقدم منحا للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة و/أو مجموعات المزارعين، بحيث أنه سيدعم 1150 أسرة ضعيفة من المجتمعات المضيفة الأردنية واللاجئين السوريين مالياً وفنياً، وسيساعد بتوفير 1500 وظيفة جديدة.
ويعالج المشروع، انخفاض مستويات المعيشة والأمن الغذائي في الأردن الناتجة عن الأزمة في سورية، والتي انعكست سلباً على اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة، وذلك عبر دعم قطاع الزراعة.
ويعمل المشروع على تحسين الإنتاج الزراعي ودخل المزارعين، وتوفير فرص عمل لكل من المجتمعات المضيفة والنازحين السوريين، وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية لصالح المجتمع الزراعي المضيف.
كما يهدف إلى إنشاء أنظمة كافية لدعم الإنتاج الزراعي لأصحاب الحيازات الصغيرة الضعيفة التي تدعم الممارسات الزراعية الجيدة، والاستجابة في الوقت المناسب للصدمات وإعادة تأهيل قدرة أنظمة الإرشاد الزراعي، لتكون قادرة على الاستجابة للطلب المتزايد على الدعم جراء تأثير الأزمة السورية.
وكان برنامج الأغذية العالمي، قد ذكر في بيانات خريطة الجوع الصادرة عن البرنامج للمنطقة "أن هناك 1.3 مليون من سكان المملكة لا يحصلون على ما يكفيهم من الغذاء (عدم كفاية استهلاك الغذاء)، فيما هناك 2 مليون شخص يستخدمون إستراتيجيات التكيف القائمة على الغذاء (كآليات لتجاوز أوقات صعبة ماليا)".
يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين السوريين للعام المقبل، قد كشفت، عن أن هناك 2.7 مليون أردني في المجتمعات المستضيفة للاجئين، يحتاجون للدعم، فيما هناك 730 ألف لاجئ سوري يحتاجون لدعم مماثل.
وقالت إنه، ومع دخول الأزمة السورية عامها الـ13، العام المقبل، بقيت واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العالم، حيث وصل عدد المحتاجين إلى مستوى غير مسبوق منذ بداية الأزمة، في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر.
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