"مصباح الغرب السحري".. لماذا لا يقوى الاحتلال الصهيوني على الاستمرار بدونه؟

أحمد غنيم

يدرك كيان الاحتلال الصهيوني أكثر من غيره، أنه "دولة" كما يظنها هو، لا تقدر أن تكون قوية بمحض ذاتها، برغم الدعم الهائل الذي تلقته من الغرب، أو بالأحرى من منشئيها، وهو دعم بلغة الأرقام يتجاوز ما صرف على عشرات الدول في الفترة ذاتها.

اضافة اعلان



فـ"إسرائيل" تملك أسباب فنائها ليس "سياسيا" أو "دينيا" كما يؤمن أصحاب الحق الأصليون، أو إلى ما يذهب إليه قسم من "اليهود" الذين يرفضون وجودهم كـ"كيان" على أرض فلسطين، لسبب يفيد بأن عقابهم الإلهي، هو التيه في الأرض، وعدم السماح لهم بإنشاء دولتهم حتى الآن، حسب؛ بل إلى أبعد من ذلك.



ومنذ مجيئها "عنوة" إلى هذه الأرض، أكلت "الدويلة الوليدة" خيرات لا تعد ولا تحصى، ولم تكتف بذلك؛ بل توسعت وحاولت التهام أكبر قدر من الحياة ومنعها عن الجميع.



وتعدت ذلك بحصولها على دعم لا متناه، قادر على جعلها "أرض أحلام" تشبع فيه "مزاعم الميعاد الرباني" لما تسميه "شعب الله المختار"، إلا أنها كانت أرض انكساراتهم وخيباتهم برغم ما حاولوا جاهدين من إنفاقه على "سراب" تلاشى عند اقترابه من "مسافة صفر".



فالأرقام الرسمية، تتحدث عن مبالغ خيالية صرفت على "إسرائيل" منذ العام 1948، لكنها لم تجعل منها شيئا يمكنها من الاعتماد على نفسها دون الهرع إلى طلب الإغاثة من هنا وهناك عند أي مطب تقع فيه، أو أزمة أو حتى حروب لم تكن آخرها، إلا مفاجأة مدوية صعقتها داخل الجدر والقرى المحصنة.



نهم "إسرائيل" للحصول على كل شيء من "مصباح علاء الدين السحري" الذي يمتلكه الغرب، أصابها بـ"التخمة"، ما جعلها غير قادرة على الحركة أو التفكير بمنطق الاستغناء، بل إلى مزيد من الجشع، حولها إلى "دولة فاشلة" لا كما تظنها هي عن نفسها وتروجه لـ"العالم غير الحر"، المكبل بقيود "معاداة السامية"، ويساوي بين الضحية والجلاد.



تستند "سردية إسرائيل" على أفكار، أحدها أنها "ضحية مسالمة" في محيط يريد إلغاء وجودها، لذا تحتاج دعما يختلف عن أي دعم يقدم للآخرين، لذلك أيضا تجد قسما على هذا الكوكب لا يرى إلا نفسه ومصالحه، ويشاهد العالم بعين واحدة، يعتبرها "طفله المدلل" الذي لا يهم حجم الضرر الذي يمكن أن يحدثه عند "لعبه" بقدر إرضاء غروره حتى لو أفنى الجميع.

160 مليار دولار في 75 عامًا



ووفق تقرير خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي الصادر في مستهل آذار (مارس) العام الحالي، بلغ حجم المساعدات الأميركية للكيان منذ إنشائه نحو 160 مليار دولار، ما يعادل 250 مليارا، إذا احتسبت معدلات التضخم.

علما بأن واشنطن التزمت بمساعدات لـ"إسرائيل"، قدرها 3 مليارات دولار سنويا بدءا من العام 1985، ارتفعت إلى قرابة 4 مليارات دولار اعتبارا من العام 2019، وفق مذكرة تفاهم وقعت العام 2016.

وبحسب التقرير الأميركي تلقت "إسرائيل" في العام 2014 وحده 11.1 مليار دولار، منها 3.1 مساعدات عسكرية والباقي منح اقتصادية.







يشار إلى أن العام 2014، شهد عدوانا للكيان على قطاع غزة اسماه "الجرف الصامد" استمر لـ51 يوما، وردت المقاومة عليه بمعركتي "العصف المأكول" و"البنيان المرصوص".



وتسبب رد المقاومة بخسائر كبيرة في اقتصاد الكيان، إذ طال قصف صواريخها مناطق أوسع من الحروب السابقة، تجاوزت حتى "تل أبيب"، ما دفع الولايات المتحدة إلى مد حبل كبير من المساعدات له، لكنه كان ضئيلا مقارنة بـ"الشيك المفتوح" الذي منحته للكيان بعد معركة "طوفان الأقصى" الأخيرة، وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة.



وتستثني هذه الأرقام، قيمة المساعدات الأوروبية الهائلة والتعويضات التي تدفعها ألمانيا عن "هولوكوست" الحرب العالمية الثانية، والدعم الذي يقدمه رجال الأعمال اليهود والغربيون لـ"إسرائيل" سنويا.



ويذهب أكثر من ثلثي المساعدات الغربية لـ"الآلة الحربية" العدوانية للكيان، والتي نسجت حولها مزاعم عن "جيشه الذي لا يقهر"، وهو ذاته الذي ثقبت المقاومة فقاعته المتضخمة في عقود مضت، خلال ساعات قليلة، برغم إنفاق واشنطن أكثر من 115 مليار دولار عليه خلال قرن الا ربع.



يدرك ساكنو البيت الأبيض وحلفاؤه أن "طفلهم" سيفنى إن رفعوا أيديهم عنه وخلال أيام قليلة فقط، لذلك تجدهم يستميتون في الدفاع عنه مهما كلف الثمن وأريق من دماء عربية.



لكن الدعم الذي قدم لـ"الاحتلال" لضمان تفوقه عن محيطه، لم يجعله قادرا على القتال منفردا حتى مع أصغر مجموعات المقاومة من دون الحاجة لإسناد، لذلك فهو مستمر في وجوده تحت عباءة طرف قوي مثل الولايات المتحدة التي نقلت لها بريطانيا حمايته بعد الحرب العالمية الثانية، وربما ينتقل الى طرف أقوى إن تسنى له ذلك.

"مشروع مصطنع"



مدير مركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي، يرى أن السبب الأهم في عدم قدرة "الاحتلال" على أن يكون قوة بمحض ذاته، يكمن في أنه مشروع مصطنع ووافد على المنطقة العربية، وعلى أنقاض شعب آخر.



يقول الرنتاوي في تصريح لـ"الغد"، إن الكيان مرتبط بعلاقة عضوية مع الغرب منذ إنشائه، ولذلك لديه درجة عالية من الاطمئنان بحمايته وقت الحاجة ومد المساعدة إليه، ما يدفعه إلى الارتكان لهذا الجانب.



أضف إلى ذلك، حصوله على "مساعدات عسكرية واقتصادية بأبخس الأثمان، وهي من أموال دافعي الضرائب في الغرب"، وفق المحلل السياسي الذي يؤكد أن "إسرائيل" لم تنشأ نشأة عضوية مثل الدول الأخرى، وبالتالي فهي لم تمر بمخاض إنشاء الدول ومقوماتها، وبناء التحالفات الإستراتيجية مع المحيط والآخر، والاعتماد على الذات وتطوير الصناعات والزراعات والاقتصاد، بل إنها سرقت غيرها ونهبت خيراتهم.



ويشير إلى أن 7 أكتوبر الماضي، أي معركة "طوفان الأقصى"، حطمت أسطورة الصناعة العسكرية للاحتلال وقبته الحديدية، كما حطمت الوهم الذي زرعه في المنطقة بأنه "أسطورة"، قواها التخاذل العربي.



ويوضح أن "طوفان الأقصى، نسفت أهم حاجة لتطبيع دول عربية مع الاحتلال لحمايتهم من إيران، ليجدوا أنه كيان لا يستطيع حماية نفسه من حركة وقطاع محاصرين منذ 17 عاما".

"لا يملك مقومات الاستمرار"



ويتفق أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية د. محمد المصالحة، مع ما ذهب إليه الرنتاوي، بأن الاحتلال مشروع غربي مصطنع، لا يملك مقومات الاستقرار أو أن يكون جزءا مسالما في المنطقة، لذا نجد أن كل الصهاينة يحملون جنسية دولة أخرى.



ويقول مصالحة لـ"الغد"، إن "هذا المشروع نفذ بدعم غربي ليتخلص من المشكلة اليهودية، والقذف بهم في فلسطين على حساب الشعب الفلسطيني".



ويضيف "هذا الكيان المصطنع بحاجة دائما إلى دعم غربي، وبالتالي لن يكتب له العمر الطويل"، معتبرا بأن "صيانته وإدامته واستمراره يخدم المشروع الغربي في المنطقة".



وأكد أن "الاحتلال منذ إنشائه قائم على الحروب والمعارك، وحتى في معركة طوفان الأقصى، فإنه يخوض الحرب على أكثر من جبهة"، معتبرا بأنه "لولا الدعم الأميركي لم يستطع الاحتلال الصمود منذ العام 1948 ولغاية اليوم، بحيث مد له يد العون في حربي 1967 و1973" التي خاضها مع العرب.



ولفت إلى "وجود قواعد أميركية في الكيان، تحمل العدة والعتاد، وتضمن له الصمود في مواجهة القوى الفلسطينية أو الجيوش والقوى العربية".