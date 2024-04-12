السبت 13 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مصدر عسكري: مقتل عنصرين أثناء محاولتهما التسلل والتهريب ضمن المنطقة الجنوبية

عناصر من القوات المسلحة الأردنية - (أرشيفية)
عناصر من القوات المسلحة الأردنية - (أرشيفية)
عمان - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، أنه وفي تمام الساعة الثامنة صباحا، اشتبكت دورية من قوات حرس الحدود الأردنية مع عنصرين أثناء محاولتهما التسلل والتهريب ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الجنوبية، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أسفر عن مقتل جميل عطالله عواد السعيديين ومحمود عيد سلامة السعيديين، وضبط ما بحوزتهما من مواد مخدرة.اضافة اعلان
وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية ماضية وبكل ما أوتيت من قوة في الدفاع عن حياض الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره. -(بترا)
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