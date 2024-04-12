مصدر عسكري: مقتل عنصرين أثناء محاولتهما التسلل والتهريب ضمن المنطقة الجنوبية

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عمان - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، أنه وفي تمام الساعة الثامنة صباحا، اشتبكت دورية من قوات حرس الحدود الأردنية مع عنصرين أثناء محاولتهما التسلل والتهريب ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الجنوبية، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أسفر عن مقتل جميل عطالله عواد السعيديين ومحمود عيد سلامة السعيديين، وضبط ما بحوزتهما من مواد مخدرة.وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية ماضية وبكل ما أوتيت من قوة في الدفاع عن حياض الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره. -(بترا)