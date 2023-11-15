الخميس 16 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مصر وقطر تدينان قصف الاحتلال محيط المستشفى الميداني الأردني

المستشفى الميداني الأردني غزة-(ارشيفية)
المستشفى الميداني الأردني غزة-(ارشيفية)
 أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية قصف محيط المستشفى الميداني الأردني غزة/76، والذي أدى لوقوع إصابات بين المدنيين والأطقم الطبية، وبما يضيف لسلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المخالفة لقواعد القانون الدولي كافة.اضافة اعلان
واعتبرت مصر قصف إسرائيل لمحيط المستشفى الميداني الأردني، واستهداف واقتحام المستشفيات الأخرى في القطاع وغيرها من المنشآت المدنية، إنما يعد انتهاكاً سافراً لأحكام القانون الدولي الإنساني، مطالبة الأطراف الدولية بضرورة الاضطلاع بدورها في المطالبة بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ومنها الامتناع عن مهاجمة المستشفيات أو عرقلة الكوادر الطبية عن أداء مهامها.
كما أدانت دولة قطر بشدة القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى الميداني الأردني غزة/76، الذي أدى إلى إصابة سبعة من كوادره خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين أصيبوا خلال قصف إسرائيلي.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن هذه الجريمة المدانة تمثل حلقة جديدة في سلسلة الجرائم الإسرائيلية التي تستهدف المستشفيات والأعيان المدنية، وخرقا سافرا للقوانين والاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.
وعبرت الخارجية القطرية، عن تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، في كل ما تتخذه من خطوات سياسية وقانونية للتعامل مع هذه الجريمة الوحشية.
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