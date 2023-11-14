مطالبات "قمة الرياض" بكسر الحصار على غزة تراوح مكانها.. والأردن استثناء

زايد الدخيل

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باستثناء الدور الأردني، لم تحقق عبارة "كسر الحصار على غزة" التي وردت في بيان قمة الرياض السبت الماضي، أي أثر على أرض الواقع حتى الآن، على الرغم من أن الحصار على القطاع دخل يومه التاسع والثلاثين، دون بوادر حتى الآن بإدخال المساعدات التي تحتاجها مرافق القطاع بسائر أشكالها.أما الأردن فكسر الحصار فعليا بعد عمليتي الإنزال اللتين نفذهما سلاح الجو لتزويد المستشفى الميداني الأردني غزة/76 باحتياجاته.وعلى وجه العموم، كانت عبارات "القمة" حول كسر الحصار، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، فضلا عن دعم "الأونروا".. كلها مجرد شعارات اختتمت فيها القمة دون تنفيذ.وفي السياق، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، إن الحكومة مستمرة وفقا للتوجيهات الملكية السامية بإدامة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في قطاع غزة والضفة الغربية.وأوضح المبيضين لـ"الغد"، أن الإنزال الجوي الثاني الذي نفذه سلاح الجو الملكي، وشمل مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزه /76، كان رسالة واضحة في اتجاه كسر الحصار على غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع، وجاء الإنزال الجوي الثاني، بتوجيهات ملكية سامية، وذلك بعد يوم واحد من اختتام أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية حول غزة.وقال إن الأردن قدم أيضا الدعم والإسناد للضفة الغربية المحتلة من خلال قافلة المساعدات الأردنية من الأدوية والمؤن والمستلزمات الطبية والأدوية والقمح.وأكد أن جلالة الملك يعمل لبناء تحالف دولي لكسب التأييد الدولي لقضية إدخال المساعدت الإنسانية والإغاثة الإنسانية، وعدم جواز منعها عن سكان غزة، باعتبار ذلك يمثل جريمة حرب.وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، شدد في كلمة ألقاها في قمة الرياض، على أن الأردن سيواصل القيام بواجبه في إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة.وفي هذا الإطار، يقول الوزير الأسبق الدكتور وائل عربيات، إن الأردن وقف بقيادة جلالة الملك، منذ بداية الحرب القذرة التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني على غزة وفرض حصار فوق الحصار، وسياسة التجويع لأكثر من مليوني إنسان في القطاع، وقف متقدما الصفوف لكسر الحصار على غزة، من خلال تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية التي ينادي الأردن بأهمية وصولها بشكل عاجل ومستدام للقطاع.وأضاف: "يقود الأردن جهدا دبلوماسيا وسياسيا للضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة، ولإيصال المساعدات لمحتاجيها، إذ إن المملكة كانت دائما سباقة في دعم الأشقاء الفلسطينيين بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، وما طائرات المساعدات الأردنية المخصصة لدعم غزة التي وصلت مدينة العريش المصرية، وعمليتا الإنزال الجوي للمساعدات المخصصة للمستشفى العسكري الأردني الميداني، إلا دليل على جهود الأردن لكسر الحصار عن غزة".وقال إن قضية الشعب الفلسطيني هي قضية الأردن الأولى، وسيستمر الأردن بقيادة الملك في دعم الفلسطينيين سياسيا ولوجستيا، وتقديم كل الإمكانيات لهم لإزالة هذه الغمة نتيجة العدوان الغاشم على غزة، مؤكدا أن هذه المبادرة الملكية لكسر الحصار عن القطاع هي عنوان لتأكيد موقف الأردن الداعم والمساند لهم في محنتهم التي يواجهونها، وفي الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.بدوره، قال النائب السابق حابس الفايز، إن عمليتي الإنزال تعدان إشارة لكل العالم بضرورة كسر الحصار على القطاع، وتحمل رسالة للعدو الصهيوني بأن الأردن يرفض قطعا ممارساته ضد أهل غزة.وأضاف الفايز: "ما فعله الأردن بقيادة جلالة الملك هو رسالة واضحة بأن في وسع دول العالم كسر الحصار وإيصال الماء والوقود والغذاء إلى القطاع فورا، وهي أيضا دليل قاطع على أن إيصال المساعدات الطبية والغذائية والإنسانية عملية ممكنة إن توفرت الإرادة في تلك الدول".وأشار إلى أن جلالة الملك يسعى إلى حشد تحالف دولي لكسب تأييد المجتمع الدولي لقضية إدخال المساعدت الإنسانية والإغاثية الإنسانية لقطاع غزة، والمبادرة بكسر الحصار.