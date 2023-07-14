الجمعة 14 تموز 2023
النسخة المطبوعة

مطالب بمعايير عادلة بتوزيع مشاريع تنمية الطفولة المبكرة في جيوب الفقر 

عمل الأطفال
عمالة الأطفال 
البحر الميت- بدأت رحلة معاناة الناشطة المجتمعية رائدة عابد، مبكرا بالبحث عن خدمات تأهيلية ومستوى تعليمي عادل، يراعي احتياجات ابنها الذي يعاني من الإعاقة، فيما لا تتوفر أي مراكز متخصصة لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة في لواء الشونة الجنوبية. يضاف إلى ذلك ضعف الكادر التعليمي المتخصص في التعامل مع هذه الشريحة، برغم وجود 9 تجمعات سكانية في اللواء.اضافة اعلان
ودأبت هذه الأم على توزيع الحلوى على زملائه في الفصل لتجنبه تنمرهم ولكي يتقبلوه بينهم. وبرغم أنه أصبح في الصف الثالث حاليا، لكنه ما يزال غير قادر على القراءة والكتابة، لينضم إلى مئات الأطفال في اللواء، وممن يقطنون قرية سويمة (7 آلاف نسمة)، الخالية من أي مركز رعاية وتأهيل، وانعدام وجود معلمات متخصصات وحضانات المرخصة. 
قصة هذه السيدة، لا تختلف كثيرا عن قصص عايشها أفراد على امتداد شريط الأغوار من الشمال حتى الجنوب، لكنها تجتهد بتحسين بيئة الطفولة المبكرة هناك، واستطاعت النجاح بنيل عضوية المجلس البلدي للقرية، ما ساعدها في تقديم خدمة لهذه الفئة الى جانب خدمتها لمجتمعها المحلي، وهي حاليا تترأس جمعية دار الكرم الخيرية، لتغطية جزء من احتياجات الأهالي في المنطقة. 
ودعت عابد التي روت حكايتها في "الخلوة الفنية المغلقة" التي عقدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة في منطقة البحر الميت في الأيام الثلاثة الماضية، الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة، إلى مراعاة توزيع المشاريع التنموية للطفولة المبكرة، بشكل أكثر عدالة، يراعي احتياجات المنطقة التي تعد من جيوب الفقر. 
ولا تتوقف التحديات في اللواء عند غياب مراكز التأهيل، بل يعتبر الانخراط في العمل بالمزارع للأطفال، واحدا من أكبر التحديات، وفقا لرئيسة جمعية إعمار وتطوير وادي الأردن سيرين الشريف.
وترى الشريف أن هناك إشكاليات متعددة أخرى أيضا في المنطقة، تدفع الأهالي إلى تشغيل أطفالهم في المزارع، وتسربهم من المدارس، لغايات الجلوس في المنزل لرعاية إخوتهم الأصغر سنا، لإتاحة الفرصة لأمهاتهم للعمل في المزارع. 
وأشارت إلى أنه "لا يوجد في المنطقة بأكملها، حضانة واحدة مرخصة، فالحضانات العاملة غير الحضانات المنزلية غير المرخصة وغير الخاضعة لأي نوع من الرقابة". 
وكشفت الشريف، عن معاناة العاملين في قطاع الجمعيات التنموية والخيرية في المنطقة، بتنفيذ أنشطة للأطفال، إذ ترفض مديرية التربية والتعليم السماح لهذه الجمعيات باستخدام مباني المدارس، برغم المطالبات المتكررة، إذ تعد المدارس مساحات آمنة للأطفال، وموقعا مقبولا اجتماعيا غالبا للأهالي. 
وعرضت ميسر الخطيب من جمعية سيدات وادي الريان الخيرية في إربد، ما تقدمه  الجمعية من خدمات للأطفال في المنطقة، بخاصة لذوي الإعاقة ومناطق الأغوار الشمالية.
واعتبرت أن العمل في المزارع للأطفال والأهالي، من الأسباب الرئيسة للتسرب من المدارس، ما عرض الكثير منهم بخاصة الأطفال لخطر تعاطي المخدرات، مبينة أن الجمعية أهلت نحو 40 طفلا وطفلة في مرحلة الحضانة، لتهيئتهم للالتحاق بالمدرسة، ودربت 25 رب عائلة على الزراعة المائية، و25 سيدة على الخياطة لتمكينهن اقتصاديا. 
وتناول المشاركون في الملتقى، إشكاليات أخرى تتعلق بضعف الكشف المبكر للأطفال في المراكز الصحية الحكومية، المنتشرة في المملكة، لمن تقل أعمارهم عن 5 أعوام.
وتفيد د. أريج الحجاوي من قسم الأمومة والطفولة بوزارة الصحة، أن هناك 520 مركزا صحيا شاملا في المملكة، تضم أقسام الكشف المبكر للطفولة، مبينة أن الخدمة متاحة لمن يسأل عنها، وترجح أن يكون هناك عدم معرفة من الأهالي بوجودها، موضحة أن الوزارة على استعداد لتلقي أي شكاوى أو ملاحظات حولها في المراكز لمعالجة أي تقصير محتمل. 
وأنهى ملتقى الفريق الوطني أعماله أمس، بوضع خطة أولية لعمل الفريق في المرحلة المقبلة، مع اعتماد توصيات، اقترحها مشاركون في الفريق، لإقرارها نهائيا لاحقا. 
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