الأحد 06 آب 2023
النسخة المطبوعة

"معدل الملكية العقارية".. 8 % نسبة التعديلات (انفوجرافيك)

a7698627-مشهد-عام-من-العاصمة-عمان-أرشيفية
العلم الأردني
 
على مدار سبعة عقود مضت، صدرت قوانين وتشريعات هدفها تنظيم مُلكية العقارات. ونتيجة للتطورات التي حصلت، فقد كان لزامًا أن تُصدر الدولة قوانين وتشريعات، إو إجراء تعديلات على قوانين موجودة، لمواكبة ذلك التطور، من شأنها مُعالجة الوضع القانوني للمُلكية العقارية، بشكل شامل وكامل، ولذلك تم إصدار قانون المُلكية العقارية رقم 13 لسنة 2019.  اضافة اعلان
في الثاني عشر من تموز (يوليو) 2023، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون مُعدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2023، ودفعت به الحُكومة إلى مجلس الأُمة، لمُناقشته خلال أعمال الدورة الاستثنائية الحالية.
"الغد" سلطت الضوء من خلال "انفوغراف" على المواد الثماني عشرة، التي تم إجراء تعديل عليها، من أصل 224 مادة هي مواد "المُلكية العقارية 2019"، الأمر الذي يعني أن نسبة التعديلات بُعيد ما يقرب ثلاثة أعوام ونصف العام على آخر قانون، بلغت نحو 8 % من مُجمل مواد القانون.
مشروع القانون، منح مجلس الوزراء صلاحية نقل مُلكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للحُكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحُصص عينية في المشروعات الاستثمارية.
ويُمكن دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لكُل مُعاملاتها وخدماتها إلكترونيًا، والموافقة على إجرائها وإصدار وثائقها إلكترونيًا باستثناء توقيع عقود التصرف، فضلًا عن أنه يمنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات، وفق أُسس ومعايير مُحددة.


 
366211590_662168549278187_7070700585606320753_n

رئيس الوزراء المصري يصل عمان منذ3 ساعة

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

الأردن يعزي بضحايا حادثة خروج قطار عن مساره في الباكستان منذ3 ساعة

الأردن

الأردن يعزي بضحايا الفيضانات والسيول في سلوفينيا منذ3 ساعة

image1-18-780x470

عصر الغليان قد بدأ وموجات الحر القياسية تجتاح العالم.. ماذا عن الأردن؟ منذ4 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أحد باصات المدارس الخاصة في عمان-(أرشيفية)

"معدل المدارس الخاصة".. هل يتحمل الأهالي زيادة الرسوم؟

منذ 53 دقيقة
قضايا

تقرير دولي: لا قضايا أمام المحاكم الأردنية بشأن الأضرار المناخية

منذ1 ساعة
استيعاب مليون شاب وشابة بسوق العمل أكبر تحد أمام الاقتصاد الأردني

استيعاب مليون شاب وشابة بسوق العمل أكبر تحد أمام الاقتصاد الأردني

منذ1 ساعة
وزارة العمل - (أرشيفية)

ضبط 769عامل سوري مخالفين

منذ1 ساعة
ديوان الخدمة المدنية الأردني

توافق على وقف التخصصات المشبعة والراكدة وتوضيحها في طلبات القبول الموحد

منذ1 ساعة
الدواء

بحث الخلاف بشأن تطبيقات توصيل الدواء

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أزمات مرهقة

ماهر أبو طير |اليوم

بيع الوهم!

موفق ملكاوي |اليوم

حتى لا يداهمنا الوقت

جهاد المنسي |اليوم

نحن والقانون

يعقوب ناصر الدين |اليوم

"مخبى في قشوره"

نضال المجالي |اليوم

الفيصلي.. 4 محترفين خارج التشكيلة

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات | منذ1 ساعة
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات |04 آب 2023
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
‏بنيامين نتنياهو يخاطب اجتماعًا مشتركًا للكونغرس الأميركي في واشنطن العاصمة، 2015 – (المصدر)

‏قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة ‏الأساسية

ترجمات |01 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
 