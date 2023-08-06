"معدل الملكية العقارية".. 8 % نسبة التعديلات (انفوجرافيك)

محمود خطاطبة وتيسير النعيمات

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على مدار سبعة عقود مضت، صدرت قوانين وتشريعات هدفها تنظيم مُلكية العقارات. ونتيجة للتطورات التي حصلت، فقد كان لزامًا أن تُصدر الدولة قوانين وتشريعات، إو إجراء تعديلات على قوانين موجودة، لمواكبة ذلك التطور، من شأنها مُعالجة الوضع القانوني للمُلكية العقارية، بشكل شامل وكامل، ولذلك تم إصدار قانون المُلكية العقارية رقم 13 لسنة 2019.في الثاني عشر من تموز (يوليو) 2023، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون مُعدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2023، ودفعت به الحُكومة إلى مجلس الأُمة، لمُناقشته خلال أعمال الدورة الاستثنائية الحالية."الغد" سلطت الضوء من خلال "انفوغراف" على المواد الثماني عشرة، التي تم إجراء تعديل عليها، من أصل 224 مادة هي مواد "المُلكية العقارية 2019"، الأمر الذي يعني أن نسبة التعديلات بُعيد ما يقرب ثلاثة أعوام ونصف العام على آخر قانون، بلغت نحو 8 % من مُجمل مواد القانون.مشروع القانون، منح مجلس الوزراء صلاحية نقل مُلكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للحُكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحُصص عينية في المشروعات الاستثمارية.ويُمكن دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لكُل مُعاملاتها وخدماتها إلكترونيًا، والموافقة على إجرائها وإصدار وثائقها إلكترونيًا باستثناء توقيع عقود التصرف، فضلًا عن أنه يمنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات، وفق أُسس ومعايير مُحددة.