الأحد 09 تموز 2023
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معهد الإعلام الأردني يواصل استقبال طلبات الالتحاق بماجستير الصحافة

معهد الإعلام الأردني - (أرشيفية)
معهد الإعلام الأردني - (أرشيفية)
يواصل معهد الإعلام الأردني استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الماجستير في الصحافة والإعلام الحديث للعام الجامعي 2023 - 2024، حتى نهاية تموز/ يوليو الحالي.اضافة اعلان

وقال المعهد في بيان اليوم الأحد، إنَّ دراسة الماجستير في المعهد تمتاز بأنَّها لمدة عام واحد، وتركز على الجانب العملي الإعلامي أكثر من الجانب النظري، مشيرا إلى البدء بإدخال مفاهيم الذكاء الاصطناعي ضمن مساقات الدراسة، لإكساب الطَّلبة آليات جديدة للاستفادة من هذه التكنولوجيا في عملهم.

وبين أنَّ المعهد يوفِّر للمتقدمين فرص التنافس على الدراسة مقابل منح تنافسية، لافتا إلى أنه سيوفر فرصة للمهتمين بالإعلام لدراسة أصول المهنة والتدرب على الأساليب والتقنيات الصحفية الحديثة خلال سنة دراسية واحدة مكثفة تتوج بشهادة الماجستير.

وأطلق المعهد حملته السنوية هذا العام تحت شعار "أطلق الصحافي الذي بداخلك" عبر منصات التواصل الاجتماعي، وموقع المعهد على الإنترنت.

وأوضح أن الراغبين بالدراسة ممن يحملون درجة البكالوريوس من التخصصات الأكاديمية كافة يستطيعون التقدم للحصول على المنح، سواء من الأردنيين أو من الجنسيات العربية.

وأوضح المعهد أن برنامج الماجستير يشتمل على 33 ساعة معتمدة، وتمنح الدرجة الأكاديمية بعد سنة واحدة كاملة في مسار الشامل، ويركز برنامج الدراسة على الجانب العملي في الصحافة والإعلام الحديث من خلال مساقاته التطبيقية في الإعلام الرقمي وصحافة الموبايل والوسائط المتعددة، والتي تحاكي الممارسة المهنية من خلال استوديوهات المعهد التلفزيونية والإذاعية ومعدات التصوير والتسجيل الحديثة المستخدمة في الصحافة الرقمية.

وبين أن هناك خطة دراسية جديدة بدءا من عام 2021 - 2022، تشتمل على مادة الاستقصاء وصحافة البيانات، إلى جانب المواد الأساسية الأخرى في الإنتاج الإعلامي والتحرير، كما بدأ المعهد هذا العام باستشراف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار وصناعة المحتوى.

ويتيح المعهد لطلابه بناء أساس معرفي وثقافي متين من خلال ورشات العمل والمحاضرات التي ينظمها مع مدربين عالميين ومحاضرين من مختلف المجالات وإعلاميين محليين وأجانب، ويوفر فرص التدريب للطلاب في عدد من مؤسسات الإعلام الإقليمية والدولية.

وأشار المعهد إلى أنه يمكن تقديم طلبات الالتحاق بالمعهد مباشرة أو عن طريق موقعه الإلكتروني (www.jmi.edu.jo)، مبينا أنه يشترط في القبول أن يكون الطالب حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى، وأن يجتاز اختبارات القبول الخاصة بالمعهد.

ويمكن للمهتمين الاطلاع على نماذج من هذه الاختبارات المتوفرة على موقع المعهد الإلكتروني. (بترا)
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