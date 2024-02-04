مع تضييق الحصار والعدوان.. "الأطباء" تسعى لتأمين الدعم للغزيين

محمد الكيالي

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عمان- سارعت لجنة الإغاثة بالتعاون مع لجنة فلسطين في نقابة الأطباء، ومنذ بدء العدوان الصهيوني على غزة، الى تأمين الدعم للغزيين.وقالت رئيسة اللجنتين عضو مجلس النقابة د. مها فاخوري، إن باب التبرع، فتح أمام الراغبين بمد يد العون من الأطباء والمواطنين، ورصدت مبالغ جيدة، مضيفة إلى محاولة إرسال مواد طبية وأموال، إلا أن جميع السبل كانت مغلقة أمام إيصالها للغزيين.وبينت أنه في الآونة الأخيرة، لاحت بوادر إيجابية بعد إعادة فتح معبر كرم أبو سالم، بحيث نفذت اللجنتان حملة "كسوة الشتاء" التي تمكنت من شراء 2000 كسوة شتوية لأطفال غزة من عمر سنتين ولغاية 14 عاما.وتضم الكسوة وفق فاخوري، ملابس كاملة "معطف ولباس رياضي دافئ، وجوارب وملابس داخلية وحذاء"، فضلا عن تأمين النساء بملابس وحاجيات خاصة، نظرا لعدم توفّرها في القطاع جراء تعمد الاحتلال عدم إدخالها في سياق عداونه.وشددت فاخوري على أن الحملة تأتي بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية، وتم الاتفاق معها بعد زيارة نفذها نقيب وأعضاء مجلس النقابة إليها، توصلت خلالها لصيغة لتقديم التبرعات لإيصالها للقطاع.وأوضحت أن اللجنة تعمل على تأمين أغذية خاصة بالرضع والأطفال وحفاضات ومواد تعقيم من الصابون إلى الشامبو وغيرها، مبينة أن الكيان الصهيوني يشدّد كثيرا على إدخال الأدوية ويمنع غالبيتها، بخاصة عقاقير التخدير والمسكّنات وغيرها.وأشارت فاخوري إلى أن الهيئة، أخبرت مجلس النقابة بكيفية وضع التبرعات في صناديق مخصّصة وبينت لهم الطريقة المثلى لتخزينها لضمان وصولها وعدم رفضها من الاحتلال.وأكدت أن اللجنة أنهت استعداداتها لإيصال التبرعات للهيئة الخيرية الهاشمية.يذكر أنه، منذ أكثر من أسبوعين، اتجه عدد من الأطباء إلى غزة لمد يد العون للكوادر الصحية هناك، في ظل نقص في الأطباء الغزيين نتيجة استشهاد العديد منهم أو تدمير المستشفيات بالإضافة إلى إجبار الكثيرين إلى النزوح جنوبا.وأكد رئيس اللجنة الإعلامية في النقابة د. حازم القرالة، إن 20 طبيبا أردنيا دخلوا إلى غزة عبر منظمات دولية.وعلمت "الغد"، أن أمين سر النقابة د. طارق التميمي، سيغادر اليوم نحو غزة عبر معبر رفح، لتقديم المساعدة في علاج المصابين والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.وعادة ما يصل الأطباء الأردنيون إلى القطاع المحاصر، بالتعاون مع جمعيات طبية وإغاثية في تركيا ومصر، ومنها جمعية الرحمة والعون الطبي الفلسطيني أو الهلال الأحمر القطري. وفي هذا السياق، لفتت فاخوري إلى أنه جرى الاتفاق سابقا، مع الأطباء على مبدأ "الدور"، حيث يتم استبدال الاطباء كل أسبوعين.وقالت "نعمل على محاولة شراء مواد طبية خاصة بجراحات العظام ومواد طبية أخرى".وأضاف أن "المشكلة بالموافقة لإدخال أطباء وأدوية إذا كانت للمستشفى الأوروبي في غزة، فإنه يُمنع توجيه المعدات والأدوية الطبية وحتى الأطباء إلى مستشفى آخر".واعتبرت فاخوري أن هذه مشكلة إضافية يُعاني منها القطاع الصحي في غزة.وشددت على أن الأطباء الأردنيين الذين غادروا في وقت سابق إلى غزة، أبلغوا عن مشاهدات صعبة في القطاع في ظل إنهاك كامل للقطاع الصحي هناك، لافتين إلى أن هنالك نحو 10 آلاف مريض يعانون من كسور والمواد الجراحية اللازمة لإجراء العمليات غير متوفّرة ويتم الاعتمادة على "الجبيرة" البدائية.ودعت فاخوري، لضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة، نظرا للأوضاع الصعبة هناك مع تفشي الأمراض والأوبئة التي تقوّض عمل القطاع الصحي بشكل عام.