مفاوضات للهدنة وتلويح باجتياح رفح.. ما أولويات الاحتلال؟

زايد الدخيل

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عمان- في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات الجارية بين حكومة الاحتلال وحركة حماس عبر الوسطاء من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى، عززت إشارات وتحركات صهيونية من نذر اجتياح بري لمدينة رفح المتاخمة للحدود المصرية.ويرى مراقبون أن دولة الاحتلال عازمة على التحرك العسكري في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في حال فشلت جولة المفاوضات المرتقبة في الدوحة من أجل إطلاق سراح الرهائن.وبحسب وسائل إعلام عبرية، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجمعة الماضية، موافقته على خطط للجيش لإجراء مناورات برية في رفح، بما في ذلك خطة لإجلاء السكان، ومن المحتمل أن يكون الهدف من هذا الإعلان هو الضغط على حركة حماس، بهدف إظهار نوايا إسرائيل أيضا تجاه الوسطاء.وفي هذا الصدد، يقول النائب السابق حابس الفايز إن الحوار والتفاوض أمران حاسمان في حل الصراعات، وقد تكون مفاوضات حركة حماس ومرونتها هما المفتاح لإنهاء أي اجتياح عسكري لمدينة رفح ومنع المزيد من الضرر لسكان غزة.واضاف الفايز: "من الممكن أن تؤدي المفاوضات إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، ورفع الحصار عن غزة وايصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل مستدام"، موضحا أن قوات الاحتلال مهتمة كثيرا بالتوصل إلى اتفاق في المرحلة الحالية، وتعتبر أن عملية رفح ضرورية من أجل تفكيك حركة حماس، وفرض اتفاق واقعي على الفلسطينيين.وأكد أن أي هجوم لجيش الاحتلال على مدينة رفح يعني نسف مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، خاصة أن رئيس الحكومة نتنياهو يحاول التهرب من استحقاقات صفقة التبادل بارتكاب إبادة جماعية وكارثة إنسانية جديدة في رفح، مبينا أن ما لم يحققه نتنياهو وجيشه الهمجي خلال أكثر من 5 أشهر لن يحققه مهما طالت الحرب.بدوره، يقول عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة الدكتور محمد فهمي الغزو، إن حركة حماس تخلت عن مطلب وقف دائم لإطلاق النار مقابل البدء بتبادل المحتجزين والأسرى، ما يعيد فتح باب المفاوضات مجددا، موضحا أن من شأن اقتراح حماس الجديد أن يسمح بإطلاق سراح المحتجزين مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من أجزاء من قطاع غزة، بالإضافة إلى إطلاق سراح أسرى فلسطينيين. وتابع: "على الرغم من ضرورة سد الفجوات بين الطرفين، فإن إسرائيل تماطل في أي اتفاق من أجل إنهاء حملتها العسكرية في رفح، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة، الحليف الرئيسي والداعم العسكري".وزاد: "لا ينتظر أن يؤثر الضغط الأميركي كثيرا على قرار إسرائيل بخصوص اجتياح رفح"، لافتا إلى أن الحل الوحيد للخروج من المأزق هو نجاح المفاوضات الجارية في الدوحة وإعلان التوصل لهدنة تمنع الاجتياح.من جهته، يقول المحلل السياسي الدكتور صدام الحجاحجة، إن مدينة رفح هي آخر معقل لحركة حماس لم تدخله قوات الاحتلال الإسرائيلي بريا، لكن عدة عواصم عربية وعواصم كبرى وهيئات ومنظمات دولية تحذر دوماً من تبعات تهجير الفلسطينيين، كما ترفض مساعي إسرائيل للسيطرة على محور فيلادلفيا الموازي لحدود مصر مع غزة من الجانب الفلسطيني. واستكمل: "بعد أكثر من 5 أشهر على العدوان، تحولت رفح إلى خزان للنازحين من عموم مناطق قطاع غزة، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد اللاجئين إلى المدينة ب 1.4 مليون من أصل 2.3 مليون إجمالي عدد سكان القطاع، إذ تحولت رفح مع إطباق الحصار عليها من جهاتها الأربع إلى مخيم كبير للاجئين، إذ يزيد عدد المقيمين فيها الآن على 6 أضعاف عدد سكانها الأصلي قبل بدء العدوان".وأضاف: "ينظر إلى فكرة تطوير الاحتلال اجتياحه المتوقع باتجاه مدينة رفح، كخطوة تكتيكية سياسية بالدرجة الأولى، سعيا لفرض حالة ضغط مباشرة على المقاومة الفلسطينية، وجرها إلى خانة التنازل عن مطالبها التي سبق وتقدمت بها خلال جولات مباحثات التهدئة التي تجري برعاية قطرية ومصرية واطلاع أميركي في الدوحة".