الإثنين 11 آذار 2024
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مفتي عام المملكة: إثبات رمضان بالنسبة للأردن متوافق مع الأدلة العلمية

مفتي عام المملكة: إثبات رمضان بالنسبة للأردن متوافق مع الأدلة العلمية
مفتي عام المملكة: إثبات رمضان بالنسبة للأردن متوافق مع الأدلة العلمية

أكّد مفتي عام الأردن، أحمد الحسنات، أنّ إثبات شهر رمضان المبارك بالنسبة للأردن متوافق مع الأدلة العلمية.

 

وأضاف الحسنات عبر قناة المملكة، مساء اليوم الاثنين، أن "علماء الفلك أهل اختصاص عندما يؤكدون صحة الرؤيا من عدمها."

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وقال الحسنات، "الأردن قام بتحري هلال شهر رمضان في 6 مواقع مختلفة يحتمل أن يُرى بها الهلال إن كانت الإمكانية بها متوفرة، حيث تم الاستعانه بعلماء فلك وأجهزة متطورة لرصد الهلال من ضمنها التيليسكوبات الفائقة والكاميرات الرقمية التي تستطيع أن تصور الهلال ولو في النهار.


وأشار إلى أن جميع الحسابات والقدرات لم تستطع بالأمس (ليلة الاثنين) من رصد الهلال أو تصويره.


وقال إن "الهلال تولد بالأمس الساعة 12 ظهرا، وكان عمره بعد الغروب حوالي 6 ساعات ونصف ووجد بعد المغرب كان موجودا لمدة 13 دقيقة في سماء المملكة، لكن لم يرى ولا يستطيع أحد أن يرصده ولا بأي نوع من أنواع الأجهزة".


وتابع أن عمر الهلال اليوم 30 ساعة ونصف، حيث كانت مدة مكوثه في سماء المملكة 50 دقيقة.


وبين الحسنات، أن اجتهادنا متوافق مع النصوص الشرعية، والمعطيات العلمية، حيث إنّ الأردن اعتمد منهجا علميا لا يعترض عليه فقيه مسلم وعالم فلكي مطلقا.

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