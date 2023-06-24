الأحد 25 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

مفوضية اللاجئين تحذر من ضعف تمويل أنشطتها خلال 2023

1687622044750346600
مخيم الزعتري للاجئين السوريين في منطقة المفرق-(أرشيفية)
عمان – قال تقرير حديث صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنّها وخلال العام الحالي خفضت عدد الأسر التي تتلقى مساعدات نقدية من الاحتياجات الأساسية من 33 ألفا ألى 30 ألفا، وذلك لضعف التمويل الموجه للمفوضية لممارسة أنشطتها في دعم اللاجئين.اضافة اعلان
وذكر التقرير الذي جاء بعنوان "تهديد للحياة والكرامة والأمل.. تداعيات عدم تمويل أنشطة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 2023"، أنّه ومع بداية العام الحالي ارتفعت أعداد العائلات المعرضة لخطر الإخلاء من منازلها بنسبة 66 ٪، حيث اضطرت أسرة واحدة من كل ثلاث أسر إلى تغيير مكان إقامتها بعد توقف وتخفيض المساعدات النقدية الموجهة لها من المفوضية.
وكنتيجة مباشرة للتراجع في المساعدات، فإن استراتيجيات التكيف السلبيّة في حالات الطوارئ مثل عمالة الأطفال آخذة في الارتفاع.
وأكد التقرير أنّه وفي عام 2023، خفضت المفوضية عدد العيادات الصحية المدعومة في عمان من خمسة إلى اثنتين، وقللت من خدمات "صيانة المأوى" التي كانت تقدمها لبعض الأسر بسبب الميزانية المخفضة، ذاكرا أنّ المفوضية في عام 2022 كانت قد تمكنت من إصلاح 1920 مأوى، فيما أنّها عام 2023 ، كان لديها موارد لإصلاح 1،150 مأوى فقط.
يأتي هذا في الوقت الذي قدرت فيه المفوضية حجم تمويل نشاطاتها في الأردن بـ120 مليون دولار للأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وذلك من أصل 390 مليون دولار حجم الاحتياجات، أي بنسبة تمويل تقدر 31 %.
وأكد التقرير على ضرورة الوصول الى حجم المساعدات الذي تم تحقيقه في 2021 أو ما يزيد عليها، حيث بلغت حوالي 240.46 مليون دولار.
وأشار الى أنّ هناك خطرا من تراجع أوضاع اللاجئين أكثر فأكثر، في حالة عدم توفر دعم تمويلي كافٍ ومستدام.
وذكر التقرير أنّ الأردن يستضيف ثاني أعلى نسبة من اللاجئين لكل فرد على مستوى العالم. وقد سجلت المفوضية حوالي 740 ألف لاجئ، معظمهم من السوريين، ولكن هناك مجموعات كبيرة من العراق واليمن والسودان والصومال.
وقال إنّ الحكومة بذلت جهوداً ملحوظة لضمان إدراج اللاجئين في الأنظمة الوطنية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وسوق العمل.
وذكر التقرير أن سلسلة الصدمات الاقتصادية التي أثرت على أسر اللاجئين في السنوات الأخيرة نتيجة لفيروس كورونا، وفقدان العمل، وارتفاع أسعار السلع الأساسية في أعقاب الحرب في أوكرانيا، وزيادة تكاليف المرافق بعد الإصلاحات الوطنية والتضخم، زادت من التحديات وأثرت على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا الى أن الوضع المالي لثلثي اللاجئين ساء في الأشهر الـ12 الماضية.
وبين التقرير الى أن الفقر المتزايد دفع غالبية اللاجئين إلى اللجوء إلى استراتيجيات التأقلم السلبية، وبات الأطفال يواجهون مخاطر متزايدة بما في ذلك إساءة المعاملة والعنف والإهمال وزواج القاصرات وعمالة الأطفال، بينما تواجه النساء والفتيات اللاجئات أيضًا مخاطر متزايدة من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأشار التقرير الى أنّ التحليل الأخير الذي أجرته أشار الى تزايد الديون لأسر اللاجئين، مع الإشارة الى الاستخدام المفرط لاستراتيجيات المواجهة وأنّ العديد من اللاجئين قد استنفدوا تقريبًا كل القدرات لمواجهة الصدمات المستقبلية.
وبين أنّ التهديد المتزايد بالإخلاء من المساكن المستأجرة للقطاع الخاص أمر مثير للقلق، لأن هذا غالبًا ما يشكل نقطة تحول بعد استنفاد المحاولات الأخرى للتعامل مع الوضع. 
a7698627-مشهد-عام-من-العاصمة-عمان-أرشيفية

تعرفوا على حالة الطقس خلال عيد الأضحى منذ13 ساعة

حدود العمري - (أرشيفية)

11 ألف مركبة تدخل الأردن عبر حدود العمري في يومين منذ14 ساعة

العلم الأردني

الأردن ينجح بتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 23 حزيران 2023

وزير الأوقاف يعود حاجاً أردنيًا تعرّض لكسر في الحوض

وزير الأوقاف يعود حاجا أردنيا تعرّض لكسر في الحوض 23 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1687622044790346700

"إسقاط الحق الشخصي".. جبر لبعض القضايا وضرر بحق نساء

منذ5 ساعة
1687616368710120600

الخلايلة يتفقد "حجاج 48" ويلتقي نظيره الفلسطيني

منذ5 ساعة
135349582_11n

"الوطني للبحوث الزراعية": ضرورة تعزيز المعرفة بتربية الإبل

منذ5 ساعة
1687622044670346400

مركز علاج إدمان الأحداث على الأبواب.. وافتقار للبرامج المؤسسية

منذ5 ساعة
1687622044710346500

المقابلة: لا ارتفاع في حالات جدري الماء عن المعتاد

منذ5 ساعة
مستشفى - (تعبيرية)

الحكومة: مستمرون ببناء المستشفيات لتخفيف الضغط على القطاع الصحي

منذ12 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تعبنا من المكاشفات فأين الحلول؟

ماهر أبو طير |اليوم

هل يغير الفلسطينيون قواعد الاشتباك..؟!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الوجه التنموي لوزارة الداخلية

سلامة الدرعاوي |اليوم

"ست نقاط" استراتيجية لنجاح رحلة التصدير الأردنية

رعد التل |اليوم

التعرفة الكهربائية الجديدة.. تساؤلات برسم التوضيح 

أحمد حمد الحسبان |اليوم

التمويل الأخضر لمشاريع مستدامة

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات |20 حزيران 2023
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات |19 حزيران 2023
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
 