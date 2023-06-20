"مفوضیة اللاجئین" في الأردن تحتفل بیوم اللاجئ العالمي

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تحیي المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین یوم اللاجئ العالمي، وتحتفل بصمود وشجاعة ومساھمة اللاجئین في المجتمعات المضیفة لھم، مع تسلیط الضوء على أھمیة الشمول والتمكین.بحضور سفراء وممثلین من المجتمع الدولي وھیئات الأمم المتحدة والمنظمات الشریكة، نظمت المفوضیة أمسیة للاحتفال بالروابط القویة بین اللاجئین والمجتمعات المضیفة وشمول اللاجئین في القطاعات المختلفة.في حین تتزاید أزمات اللاجئین في شتى أنحاء العالم مع مرور الوقت، إلا أن الأردن كان ولا یزال منذ فترة طویلة مثال یُحتذى بھ فیما یتعلق باستضافة اللاجئین وطالبي اللجوء. ھذا العام، س ّجلت المفوضیة رقم قیاسي تاریخي جدید، حیث أن أكثر من 110 ملایین شخص قد نزح قسریاً حول العالم، وھو أعلى مستوى في السجلات وفقاً لتقریر الاتجاھات العالمیة للمفوضیة الذي نُشر الأسبوع الماضي، وھو رقم تضاعف في السنوات العشر الماضیة وحدھا. وكان لكرم الأردن وحسن ضیافتھ تجاه اللاجئین أثراً كبیراً فقد فتح الباب أمام نھج شامل وتعزیز التماسك الاجتماعي وتمكین مئات الآلاف من اللاجئین من العثور على الأمان والحمایة والأمل بعیداً عن الدیار.قال دومینیك بارتش، الممثل المقیم للمفوضیة في المملكة "في یوم اللاجئ العالمي ھذا، نركز أیضاً على صمود وإصرار اللاجئین وإمكانیاتھم كعملاء للتغییر الإیجابي وأعضاء مساھمین في المجتمع. وبین إدراج عشرات الآلاف من اللاجئین في التعلیم ومشاركة الآلاف الآخرین في سوق العمل ھنا في الأردن، أظھر اللاجئون مھاراتھم وقدرتھم على الاعتماد على الذات عندما یظھر العالم دعمھ لھم." وأضاف أیضاً "إن التجارب المتعددة التي نشھدھا ھنا اللیلة، مثل أحمد من سوریا وعادل من الأردن، أظھرت لنا مقدار ما یمكن تحقیقھ عندما نعمل معاً. من المھم الآن أكثر من أي وقت مضى الحفاظ على الدعم الدولي للاجئین في الأردن الذین یواجھون تحدیات متعددة في ھذا الیوم وكل یوم".یُعد یوم اللاجئ العالمي، والذي تحتفي بھ الأمم المتحدة یوم 20 حزیران / یونیو من كل عام، بمثابة منصة عالمیة لزیادة الوعي بمحنة اللاجئین في جمیع أنحاء العالم والحاجة الملحة للتضامن معھم ودعمھم. محور ھذا العام، "الأمل بعیداً عن الدیار، من أجل عالم أكثر شمولاً للاجئین"، یسلّط الضوء على أھمیة الجھد الجماعي في توفیر الفرص للاجئین لإعادة بناء حیاتھم ومساھمتھم في المجتمعات المضیفة لھم من خلال الشمول.یُعتبر ھذا الیوم أیضاً بمثابة دعوة للمجتمع الدولي للعمل من أجل تعزیز دعمھ للأردن والبلدان الأخرى التي تستضیف أعداداً ھائلة من اللاجئین، علماً بأن التمویل المستدام أمر حیوي لضمان استمراریة الخدمات الأساسیة ولتیسیر الحلول المستقبلیة للاجئین