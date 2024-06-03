مقترح بايدن على المحك.. نتنياهو يغرق في وحل أهداف الحرب

محمد سمور الرنتيسي

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عمان- يترقب العالم ما إذا كانت جهود وضغوط الوسطاء (أميركا وقطر ومصر) ستنجح بالفعل بإتمام هدنة جديدة في قطاع غزة، بناء على مقترح جديد قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن، في ظل استمرار تعنت كيان الاحتلال وممارسته للخداع والتضليل، وذلك على وقع مواصلته ارتكاب المجازر والإبادة بحق المدنيين، في حين لم تصدر حركة المقاومة الإسلامية - حماس بعد، ردها الرسمي على المقترح.وبرغم أن التقديرات على الأرض بعد مرور نحو 8 أشهر على عدوان الاحتلال، تشير إلى أن هدف الاحتلال بالقضاء على حركة حماس واستعادة الأسرى، بات مستحيلا، لكن رئيس وزراء الكيان المتطرف بنيامين نتنياهو وفريقه المتطرف، يصرون على مواصلة العدوان واستهداف مزيد من البشر والحجر والشجر، في نزعة انتقامية تعبر عن عمق مأزقهم، فيلجأون بالتالي إلى عرقلة أي جهود قد تفضي للوصول إلى هدنة في القطاع.ويراهن نتنياهو وفريقه المهووس بالإجرام والتدمير، على تزعزع موقف حماس، أو نجاح الضغوط عليها، لجهة ثنيها عن شروط، في مقدمتها وقف كامل للعدوان وانسحاب لجيش الاحتلال، في وقت يمارسون فيه لعبة شراء الوقت والخداع والتضليل أمام الضغوط الدولية المطالبة بإتمام هدنة، وكذلك الضغوط الداخلية، المتمثلة بغضب الشارع المطالب بالإفراج عن الأسرى، وموقف المعارضة التي تؤيد أيضا التوصل إلى صفقة يتم بموجبها استعادة الأسرى.وفيما قال زعيم المعارضة يائير لابيد، إنه "إذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة الآن، فسيعني ذلك حكما بالإعدام على المختطفين، وأزمة ثقة مع الأميركيين والدول الوسيطة"، فيما يؤكد المتطرف نتنياهو، ألا وقف للحرب قبل تدمير حماس.وتوجه لابيد الى نتنياهو بالقول "لا تستطيع تضليل الناس كل الوقت، وأن يكون نهجك الوحيد الغش مع الجميع".يوم الجمعة الماضي، قدم بايدن مقترحا جديدا للهدنة، رحبت حركة حماس بإيجابيته، ويترقب أن تقدم ردا رسميا بشأنه في الفترة القليلة المقبلة، فيما برزت مواقف عدة للكيان، تشير إلى أن سياسة العرقلة والتعطيل مستمرة، وأن المتطرف نتنياهو والمتطرفين الذين على شاكلته، يتمسكون بأوهام تحقيق أهداف الحرب، وذلك وسط تحذيرات من إضاعة الفرصة القائمة لإتمام الهدنة، وبالتالي الدخول في مشهد أكثر تعقيدا.وتضمن مقترح بايدن إشارات ضمنية إلى أن المتطرف نتنياهو، وصل إلى طريق مسدود بكل ما يتعلق بتصور سير الحرب وأهدافها، وبمستقبل قطاع غزة، وجاء المقترح في توقيت يسبق احتمال انسحاب غانتس، والوزير غادي آيزنكوت من حكومة الطوارئ، وربما حل الكنيست وعقد انتخابات مبكرة.أمس، أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتصالين منفصلين مع وزير دفاع الاحتلال يوآف غالانت والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس بشأن مقترح بايدن للهدنة، فأخبر غالانت أن الاتفاق يتضمن مزيدا من التكامل لكيانه في المنطقة، ويعزز مصالحها الأمنية على المدى الطويل، بينما استعرض مع غانتس الفوائد الأمنية للكيان، إذا وافقت على المقترح.من جهته، يؤكد الوزير الأسبق وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية د. فيصل الرفوع لـ"الغد"، أن "دائرة الضغط تضيق أكثر فأكثر على المتطرف نتنياهو وكل دعاة القتل والإبادة في قيادات الاحتلال، وأن الضغط الأكبر، لا يمثله الوسطاء، وهم أميركا ومصر وقطر، إنما تمثله المقاومة الفلسطينية التي تفاقم يوما بعد يوم، أرق هذا المتطرف وكيانه الصهيوني، بتصديها البطولي لجيشه وصمودها وصمود أبناء غزة".ولا يعني ذلك وفق الرفوع، "ألا قيمة لجهود وضغوط الوسطاء، إذ إنها تسهم أيضا بزعزعة الموقف الصهيوني المتعنت لجهة القبول بالصفقة، خصوصا أن العدو يدرك جيدا بأن أوهامه في تحقيق أهداف الحرب المتمثلة بالقضاء على حماس، واستعادة الأسرى بالقوة العسكرية، ستبقى أوهاما، ولن ترى النور".وأضاف أن "المقاومة وبرغم حجم العدوان الهمجي الشرس والتآمر عليها، لكنها هي صاحبة الموقف القوي بشأن شروط الهدنة، لا سيما وأن شروطها تمثل مصالح الشعب وتطلعاته بما لا يضيع تضحيات أبنائه ودماء الشهداء والمصابين"، مشددا على أن "المقاومة لن تغير شروطها أو تضعف أمام أي ضغط مهما كانت طبيعته".ويرى الرفوع أن "استمرار الكيان الصهيوني بالكذب والتضليل لتفويت الفرصة مجددا على جهود إتمام الهدنة، يعني أن حرب الاستنزاف ستتواصل، وأن جيش الاحتلال سيواصل مجازره، بالإضافة إلى أن العودة من جديد في وقت لاحق للمفاوضات، ستصبح أكثر صعوبة وتعقيدا".أما الخبير الإستراتيجي د. عامر السبايلة، فيقول "إن الموضوع المهم بالنسبة للكيان، هو ألا يتكرر هجوم 7 أكتوبر، لذلك يرون أن تدمير حماس، هو الضمانة الأكبر لتحقيق ذلك، وبرغم أن هناك تفاصيل غير قابلة للتحقيق في القضاء على حماس، إلا أن هناك إصرارا صهيونيا على مواصلة الحرب، باعتبار خيار استمرارها أفضل من خيار وقفها".وبشأن المقترح الأميركي، أضاف السبايلة لـ"الغد"، أن "الضغوط تتزايد على الاحتلال، ويرجع ذلك إلى حد كبير للموقف الأميركي المرتبك بشأن كيفية إنهاء الحرب على غزة، أو احتواء التصعيد في المنطقة، والذي تبلور مؤخراً بمقترح بايدن الأخير لإنهاء الحرب، لكن حتى الآن ما يزال غياب الإنجاز الأميركي واضحاً على كلا الجبهتين".وأشار إلى أن "فكرة تعزيز السلام الإقليمي التي تسوقها الإدارة الأميركية كحافز لوقف الحرب، قد تُشكل فرصة مثيرة للاهتمام، لكن لا بد من الاعتراف أيضاً بأن مستوى الصراع وحجم التعقيدات في قضايا المنطقة، يجعل من الصعب الاقتناع بقدرة هذا الطرح على إغلاق الأزمات المفتوحة على عدة جبهات".وطرح السبايلة مثالا على ذلك بالقول "بعد شهور من جهود التحالف الدولي في البحر الأحمر، ما تزال الجبهة مفتوحة وعمليات الحوثيين مستمرة، وفي الوقت نفسه، أصبحت الصواريخ والطائرات المسيرة القادمة من العراق، أكثر تكراراً في مهاجمة إيلات، أما جبهة لبنان فتزداد سخونة كل يوم، وهذا المشهد المعقد يفتح باب التساؤلات حول جدوى النهج الأميركي، وقدرة فكرة السلام الإقليمي على احتواء الصراعات على الأرض".وأضاف "اعتاد الجميع على سياسة أميركية تنتهج إستراتيجية (العصا والجزرة) كأداة دبلوماسية فعالة، لإنجاز وفرض الصفقات والحلول، لكن في حالة الإدارة الأميركية الحالية، هناك انطباع بأن الجزرة لم تعد مغرية، بينما العصا لا تُخيف، وهذا الانطباع عن ضعف فعالية الدبلوماسية الأميركية، هو المهيمن على المشهد الحالي".من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية د. بدر عارف الحديد، أن "مقترح بايدن فاجأ وأزعج المتطرف نتنياهو الذي ظل يتعمد تعطيل أي جهد قد يفضي بالفعل لإنجاز هدنة جديدة في قطاع غزة، وهو الذي يدرك جيدا بأن انتهاء الحرب، يعني ضربة موجعة له ولمستقبله السياسي".وأضاف الحديد لـ"الغد"، أن "الكيان سيرضخ آجلا أم عاجلا لشروط المقاومة بشأن الهدنة، إلا أن نتنياهو يحاول المماطلة وشراء الوقت، على أمل أن يحقق إنجازا فعليا في غزة، يحفظ ماء وجهه الذي فقده على وقع ضربات المقاومة وصمودها في وجه جيشه الهمجي".ولم يستبعد الحديد أن "يرضخ نتنياهو أمام الضغوط المتزايدة عليه ومن كل الاتجاهات، والقبول بمقترح بايدن"، متوقعا في الوقت ذاته أن "تصدر حركة حماس قريبا بيانا تعلن فيه موافقتها على المقترح، طالما أن بنوده لا تتعارض مع مطالبها وشروطها، وهو ما سيعمق مأزق المتطرف نتنياهو في الداخل والخارج".