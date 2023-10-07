السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مقتل أردنية في كندا على يد زوجها والخارجية تتابع

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الشرطة
قال مدير وحدة مركز  العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير د. سفيان القضاة بأن الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، والسفارة الأردنية في كندا، تتابع حادث مقتل مواطنة اردنية علي يد زوجها الاردني في منطقة بييل، حيث ألقت السلطات المحلية القبض على الزوج الاردني البالغ من العمر ٣٧ عاما.اضافة اعلان

وأكد السفير القضاة بأن السفارة الأردنية في العاصمة الكندية اوتاوا تتابع مع السلطات المحلية التحقيقات الجنائية للوقوف على ملابسات الجريمة، معربا عن أصدق مشاعر العزاء والمواساة لعائلة الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويها جميل الصبر وحسن العزاء.
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