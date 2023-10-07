مقتل أردنية في كندا على يد زوجها والخارجية تتابع

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قال مدير وحدة مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير د. سفيان القضاة بأن الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، والسفارة الأردنية في كندا، تتابع حادث مقتل مواطنة اردنية علي يد زوجها الاردني في منطقة بييل، حيث ألقت السلطات المحلية القبض على الزوج الاردني البالغ من العمر ٣٧ عاما.وأكد السفير القضاة بأن السفارة الأردنية في العاصمة الكندية اوتاوا تتابع مع السلطات المحلية التحقيقات الجنائية للوقوف على ملابسات الجريمة، معربا عن أصدق مشاعر العزاء والمواساة لعائلة الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويها جميل الصبر وحسن العزاء.