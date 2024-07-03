"مكافحة الأوبئة": ورشة تدريبية لمنسقي محاور مقاومة مضادات الميكروبات

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عقد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، أمس، بالتعاون مع وزارة الصحة ومختلف القطاعات المعنية ذات العلاقة بمكافحة مقاومة المضادات، وبدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ورشة العمل التدريبية لمنسقي محاور مقاومة مضادات الميكروبات المتعددة القطاعات.وتهدف الورشة لتعزيز مهارات منسقي المحاور في التعامل الأمثل مع آليات جمع البيانات الخاصة بمؤشرات المتابعة والتقييم المنبثقة عن الخطة الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.وقال رئيس المركز د. عادل البلبيسي إن الإشراف على تطوير وتنفيذ إستراتيجيات ضبط مقاومة مضادات الميكروبات، وتنسيق مبادرات الرصد والربط مع المبادرات العالمية بهذا الشأن عبر نهج تشاركي يعتمد على المشاركة والتنسيق والتعاون في إطار نهج "الصحة الواحدة" يعد من الركائز الأساسية للمركز وعمله.وأضاف البلبيسي أن المركز يهتم بالإشراف والمشاركة في عملية صياغة خطة العمل للمتابعة والتقييم عن طريق لجنة وطنية شُكلت العام الماضي، بحيث اختير الفريق من منسقي متابعة وتقييم تنفيذ أنشطة مقاومة مضادات الميكروبات، لضمان تنفيذ الأنشطة بطريقة فعالة وفقا للخطة الوطنية، وتحقيق النتائج المرجوة لجميع القطاعات على المستوى الوطني.وأشار إلى إن مقاومة مضادات الميكروبات بات معترفا بها عالميا بوصفها واحدة من أكبر مشكلات الصحة العامة تحديا في القرن الحادي والعشرين، مبينا أن الأردن أولى جل اهتمامه لمواجهة هذا التحدي الذي يشكل تهديدا كبيرا لنظام الصحة العامة عبر اتخاذ عدة تدابير، وإعداد خطة عمل وطنية مدتها خمس سنوات، بما يتماشى مع خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.وبين البلبيسي، إن المشاركين سيتدربون على مدار شهرين على جمع البيانات وكتابة التقارير وتحليلها حسب الأسس العلمية المتبعة.