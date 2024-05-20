 
الثلاثاء 21 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"مكافحة الأوبئة" يشارك في دراسة عالمية شملت 204 دول

مبنى المركز الوطني لمكافحة الأوبئة في عمان-(ارشيفية)
مبنى المركز الوطني لمكافحة الأوبئة في عمان-(ارشيفية)
شارك مدير مديرية الأبحاث والسياسات والتدريب في المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية في دراسة عالمية شملت 204 دول حول العالم، ونُشرت أخيرا في المجلة الطبية المرموقة (The Lancet).اضافة اعلان
وشارك في إعداد هذه الدراسة والتي حملت عنوان “سيناريوهات عبء المرض في 204 دول ومنطقة، 2050-2022: تحليل تنبؤي لدراسة العبء العالمي للأمراض” مجموعة كبيرة من الباحثين من مختلف دول العالم تحت مظلة مجموعة العبء العالمي للأمراض، التابعة لمعهد المقاييس الصحية والتقييم في جامعة واشنطن.
ويشير السيناريو المرجعي في هذه الدراسة، إلى أن عبء المرض العالمي الموحد حسب العمر ومتوسطه، المتوقع سيستمران في التحسن بشكل مطرد حتى عام 2050، ولكن بمعدلات أبطأ مما كانت عليه في العقود العديدة التي سبقت جائحة كورونا، مع استمرار تحول غالبية العبء من الأمراض المعدية، أمراض الأمهات، الأطفال حديثي الولادة، الأمراض التغذوية إلى الأمراض غير السارية.
وتتيح نتائج الدراسة لواضعي السياسات المحلية فرصة استخدام السيناريوهات المرجعية والبديلة الخاصة بالمنطقة، التي تتنبأ بالتحسينات المحتملة في النتائج الصحية إذا تم القضاء على التعرض للمجموعات الرئيسة من عوامل الخطر بحلول عام 2050، للتخطيط للمستقبل، وتحديد أولويات السياسات الصحية التي تستهدف مجالات الصحة ويمكن أن تستوعب مجالا كبيرا للتحسين.
يذكر أن هذه الدراسة تمثل إحدى الخطوات العديدة المقبلة التي سيجريها المركز لإعلام السياسات، وتعزيز البحث العلمي في مجال الصحة العامة في الأردن.
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