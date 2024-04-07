الإثنين 08 نيسان 2024
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"مكافحة المخدرات" تتعامل مع 9 قضايا نوعية في مختلف مناطق المملكة

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جانب من المضبوطات
عمان- تعاملت إدارة مكافحة المخدرات خلال الأيام الماضية مع 9 قضايا نوعية، من بينها إحباط محاولتي تهريب لـ 600 ألف حبة مخدرة و 210 آلاف حبة مخدرة.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع 9 قضايا نوعية في مختلف مناطق المملكة ، إذ أُلقي القبض خلالها على 19 شخصاً من تجّار المخدرات ومروجيها ومهربيها .اضافة اعلان
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ أبرز تلك القضايا كانت هي: إحباط محاولة تهريب 600 ألف حبة مخدرة لإحدى دول الجوار ، إذ كان فريق تحقيق خاص من الإدارة تولى منذ شهر تقريبا متابعة المعلومات التي وردت حول قيام مجموعة من الأشخاص بتجهيز كميات كبيرة من الحبوب المخدرة وإعدادها تمهيداً لتهريبها لدولة مجاورة، إذ تمكّن الفريق ونتيجة لكل ما قام به من تحقيقات من مداهمة (هنجر) في محافظة المفرق استخدم لتلك الغاية وأُلقي القبض داخله على 5 أشخاص تورّطوا بالقضية، إضافة إلى 600 ألف حبة مخدرة كانت تعد لتخفى داخل خراطيم تمهيداً لإتمام عملية التهريب.
وفي إحدى مناطق البادية الشمالية دوهم أحد تجار المخدرات ومهربيها وممن يرتبطون بعصابات إقليمية لتهريب المخدرات بعد معلومات وردت عنه وحول حيازته لكمية كبيرة من الحبوب المخدرة وقيامه بمباشرة إجراءات تهريبها لإحدى دول الجوار، إذ أفضت المداهمة لإلقاء القبض عليه وضبط بحوزته 210 آلاف حبة مخدرة.
وفي القضية الثالثة عُثر داخل معبر جابر الحدودي على كيس كبير يحوي 100 ألف حبة مخدرة، إذ قادت التحقيقات لتحديد شخصين تورّطا في تلك القضية ومحاولة إدخال تلك الحبوب المخدرة للأردن، إذ أُلقي القبض عليهما في أوقات مختلفة وقام أحدهم بمقاومة القوة الأمنية ودهس أحد رجال مكافحة المخدرات وأُسعف للعلاج بحالة متوسّطة وضبط بحوزته سلاح ناري.
وفي محافظة المفرق نفّذت حملة أمنيّة موسَّعة في مناطق المحافظة على مطلوبين ومروجين وتجار للمخدرات، وأفضت لإلقاء القبض على أربعة أشخاص منهم وضبطت بحوزتهم كميات من المواد المخدرة.
كما ونفّذت حملة أخرى على مروجي المخدرات جنوب العاصمة، إذ تم التعامل مع قضيتين أُلقي القبض في الأولى على مروج بحوزته 8000 حبة مخدرة و 5 كفوف حشيش ،كما وأُلقي القبض في القضية الثانية على مروج آخر وضبط بحوزته 1250 حبة مخدرة و 5 كفوف حشيش.
وفي محافظة مادبا دوهمت خيمة استخدمها أحد تجار المخدرات لتخزين وبيع المخدرات ، وأُلقي القبض عليه وبتفتيش الخيمة عثر داخلها على 46 كف حشيش و 5000 حبة مخدرة .
وفي محافظة الزرقاء أُلقي القبض على مروجَين للمخدرات بعد مداهمتهما وضبط بحوزتهما 2000 حبة مخدرة و 8 كفوف من مادة الحشيش، فيما أُلقي القبض كذلك في محافظة الكرك على مروجين للمخدرات وضبط بحوزتهما 39 كف حشيش وكمية من الحبوب المخدرة.
وجرت إحالة القضايا كافّة للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة. -(بترا)
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