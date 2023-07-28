مكاييل الغرب المزدوجة في التعاطي مع مآسي اللاجئين

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عواصم - تأخذ منظمات لحقوق الإنسان في العالم وكتاب ومحللين على الغرب في تعاطيه بإزدواجية في التعامل مع قضايا اللاجئين تكشفت خباياها في أعقاب الحرب على أوكرانيا.العديد من المحللين والكتاب أظهروا جوانب مظلمة من تعاطي الغرب من اللاجئين، وفي هذا السياق تساءل أستاذ مساعد للعلوم السياسية والشؤون الدولية بجامعة ماين في الولايات المتحدة نيكولاس ميسينسكي، ، لماذا كانت استجابة الاتحاد الأوروبي مع أزمة لاجئي أوكرانيا مختلفة عن تعامله مع عدد من الأزمات السابقة للاجئين، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي أمامه فرصة للتعاون بصورة أفضل لإدارة أزمات الهجرة.وفي مقالة له بين الكاتب بمقاله سابقة بصحيفة واشنطن بوست أنه في الأسابيع الأولى التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا فرَّ حوالي 3 ملايين أوكراني إلى أوروبا. واستجابةً لذلك فعَّل مجلس الاتحاد الأوروبي لأول مرة "التوجيه المتعلق بالحماية المؤقتة (TPD)". ويسمح هذا التوجيه لجميع الأوكرانيين بالسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة، ويمنحهم الحق في العمل، والتعليم، والسكن، والرعاية الصحية، لمدة عام واحد.ويقول إن توفير الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين على مستوى الاتحاد الأوروبي لا يُمثِّل سوى أحدث نتائج نقاشات الكتلة الأوروبية بشأن سياسات الهجرة الموحَّدة. وخلال العقدين الماضيين استخدم الاتحاد الأوروبي أزمات الهجرة مرارًا وتكرارًا لتَوسيع سلطاته في تنظيم الهجرة والتحكم فيها، وإدراج وكالات جديدة معنية بشؤون الهجرة، وتنفيذ عمليات مشتركة مع كل دولة على حدة، بالإضافة إلى توفير تمويل إقليمي.ويستدرك الكاتب بالقول أنه على الرغم من الجهود المبذولة لإنشاء أنظمة لجوء أكثر عدلًا نلاحظ أن القرارات المتعلقة بالذين يتلقون الحماية في الاتحاد الأوروبي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على العِرق والدين، والاعتبارات الجغرافية السياسية، وقدرة الدولة على استضافة اللاجئين.ويقول بعد انتفاضات الربيع العربي التي اندلعت في عام 2011 طلب أكثر من 40 ألف شخص اللجوء إلى إيطاليا خلال بضعة أشهر. وطلبت إيطاليا ومالطا تفعيل التوجيه بالحماية المؤقتة، لكنهما لم تحصلا على دعمٍ كافٍ من مجلس الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2015 الذي شهد أطول صيف للهجرة، كما أطلق عليه بعض المراقبين، لم يسمح الاتحاد الأوروبي على الإطلاق بتفعيل التوجيه بالحماية المؤقتة.وعوضًا عن ذلك أنشأ التكتل الأوروبي نظام الحصص لإعادة توطين حوالي 160 ألف لاجئ من اليونان وإيطاليا في مختلف الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، لكن هذا النظام فشل فشلًا ذريعًا عندما رفضت بولندا، والمجر، وسلوفاكيا، وجمهورية التشيك، استقبال اللاجئين المسلمين.ويقول الكاتب السبب الأوضح وراء تفعيل توجيه الحماية المؤقتة هو التمييز؛ إذ نُلاحظ مدى سخاء الاتحاد الأوروبي في فتح حدوده أمام الأوكرانيين المسيحيين البيض، لكنه يأبى توفير الحماية المماثلة للسُوريين، والأفغان، والسودانيين وغيرهم من اللاجئين من غير البيض. كما أن بعض الصحافيين والسياسيين لا يُخفون تحيُّزهم عندما يُرحبون بالأوكرانيين.وفي مقال أخر نشرته مجلة "نيوزويك" (Newsweek) تنتقد كاتبته ما وصفته بالازدواجية الصارخة في المعايير التي يتعامل بها الغرب مع النازحين من مناطق الحروب والأزمات بناء على البلدان التي ينتمون إليها.ورأت نازك صالح، قائدة الفريق الإقليمي لمنظمة "مشروع أمل" التي تعنى بشؤون النازحين، في مقالها بالمجلة، أن هناك تناقضا صارخا بين تعاطي العالم مع الغزو الروسي لأوكرانيا وتعاطيه مع القتال المتواصل في السودان.وقالت صالح "أنا عاملة إغاثة سودانية في بولندا، أساعد اللاجئين الأوكرانيين لأكثر من عام. وقد شاهدت عن كثب المعايير المزدوجة الصارخة التي يتعامل بها العالم مع النازحين من مختلف البلدان بناء على أصولهم".كما رأت أن الاهتمام الانتقائي الذي تعامل به العالم مع الحرب الأوكرانية واستجابته الضعيفة لمحنة اللاجئين السودانيين؛ يعكسان غياب الإرادة السياسية وإخفاق العالم في تقديم حياة البشر على المصالح الجيوسياسية.وفي مقارنة بين التعاطي مع محنة النازحين السودانيين جراء الاقتتال المستعر في بلادهم، ومحنة النازحين الأوكرانيين جراء الحرب، أبرزت عاملة الإغاثة السودانية أنه عندما شنت روسيا هجومها على أوكرانيا كان رد المجتمع الدولي سريعا، حيث أدان العدوان الروسي وسارع لتقديم الدعم الفوري للاجئين الأوكرانيين.وفتحت الدول الأوروبية المجاورة لأوكرانيا حدودها بسرعة للترحيب بملايين اللاجئين الأوكرانيين الذين تدفقوا نحو حدودها فرارا من الحرب.وحشدتْ بريطانيا وكندا والولايات المتحدة ودول غربية أخرى -على الفور- الموارد والتمويل والمساعدات الإنسانية اللازمة لتلبية احتياجات الأوكرانيين الفارين من الصراع.وفي غضون أيام من الحرب، هرعت منظمات الإغاثة ووكالات الأمم المتحدة والسلطات المحلية إلى النقاط الحدودية عبر العديد من الدول الأوروبية للمساعدة وتقديم خدمات الطوارئ الأساسية.وقالت نازك صالح "الآن أشاهد قصة مختلفة تماما تتكشف في السودان. فمنذ 15 نيسان (أبريل) 2023، وجد المدنيون السودانيون أنفسهم في مرمى نيران حرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وقد أدى هذا الصراع إلى تشريد أكثر من 3 ملايين سوداني، لكن استجابة المجتمع الدولي لم تكن كافية على الإطلاق".وأشارت إلى أن الدول المجاورة للسودان فاقمت محنة النازحين السودانيين بإقدام بعضها على إغلاق حدوده مع السودان وإقدام البعض الآخر على شروط ومتطلبات صارمة للدخول إلى أراضيها، تسببت في بقاء بعض الفارين من القتال على الحدود لأسابيع بدون ماء أو غذاء.وأوضحت أن آلاف السودانيين ما زالوا عالقين في المناطق الحدودية لدول مجاورة، وبعضهم تقطعت بهم السبل منذ أسابيع إن لم يكن شهورا، في ظروف إنسانية صعبة بدون أي دعم محلي أو دولي.وقالت عاملة الإغاثة السودانية التي تعمل منذ سنين في بولندا إنها ترى يوميا مزيدا من المنظمات تنشئ مكاتب في وارسو لتقديم العون لدعم للاجئين الأوكرانيين في بولندا، بينما لا تزال البلدات الحدودية في تشاد ومصر خالية من منظمات الإغاثة. وأرجعت ذلك إلى التفريق بين قيمة البشر وتفضيل حياة بعضهم على البعض الآخر.-(وكالات)