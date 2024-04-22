مكرمون بميدالية اليوبيل الفضي في مادبا: التكريم الملكي حافز للمزيد من العطاء والإنجاز

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مادبا - أكد مكرمون بمحافظة مادبا، أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني عليهم خلال زيارته للمحافظة، أمس، بميدالية اليوبيل الفضي، فخرهم واعتزازهم بهذا التكريم الملكي الذي يعظم الإنجاز لديهم، ويشكل حافزا قويا للاستمرار بخدمة الوطن والارتقاء بالمجتمع المحلي.رئيس جمعية شباب ذيبان للتنمية الزراعية وتربية الأسماك التعاونية، راكان الحيصة، قال إن التكريم الملكي يؤكد اهتمام جلالته بكل جهد يستهدف خدمة المجتمعات المحلية والأردن، ما يدفع لبذل مزيد من الإبداع للمساهمة في مسيرة التنمية والبناء الشامل، وهو حافز لتقديم وتحقيق مزيد من الإنجازات التي تسهم بالتغيير نحو الأفضل.وقدم النائب الأسبق محمد الشوابكة صاحب "مادبا سيتي مول"، الشكر لجلالة الملك على هذا التكريم، مؤكدا أنه يشكل دافعا لمزيد من خدمة الوطن والاستثمار فيه لتحقيق التنمية وإيجاد فرص عمل للشباب.من جهتها، قالت رئيسة جمعية وسام العطاء الخيرية، سناء الدعامسة، إن التكريم الملكي يدفع القائمين على الجمعية للاستمرار بخدمة ذوي الإعاقة، باعتبارهم من الفئات الأكثر حاجة للرعاية والعناية.وعبرت رئيسة مجلس التطوير التربوي في مادبا، حليمة المعايعة، عن فرحتها الغامرة بهذا التكريم الملكي، تقديرا لما قدمته من إسهامات في خدمة المجتمع المحلي والتربوي لتوفير بيئة آمنة للطلبة، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في العملية التربوية.وقال حران القيسي، وهو ناشط شبابي، إن التكريم الملكي اليوم جاء تقديرا لجهوده وإسهاماته بإحداث التغيير في صفوف الشباب في المحافظة، وتقديم الدعم المعنوي لمواجهة العقبات التي تواجههم وصناعة التغيير، مضيفا أن الشباب يستمدون العزيمة من جلالة الملك وقيادته الحكيمة.-(بترا)