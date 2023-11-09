مكيالان لتعامل المجتمع الدولي مع الأسلحة النووية في "الشرق الأوسط"

زايد الدخيل

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عمان - قال سياسيون ودبلوماسيون وخبراء أمنيون، إن المجتمع الدولي يغض الطرف حين يتعلق الأمر بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، بالرغم من صدور عشرات القرارات الدولية التي تطالب بذلك، حماية لإسرائيل وترخيصا لها بامتلاك هذا السلاح.وأكدوا خلال الدورة الخامسة عشرة لمنتدى عمان الأمني الذي ينظمه المعهد العربي لدراسات الأمن واختتمت فعاليته أمس، إن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل تخضع لنهج استمرار ازدواجية المعايير التي تطبق على الساحة الدولية.وشددوا على أن استمرار انفراد إسرائيل كدولة وحيدة في المنطقة بامتلاك قدرات نووية غير خاضعة لأي نظام للتفتيش أو التحقق، يخل بالأمن الإقليمي للمنطقة، ويهدد الأمن القومي العربي.وأوضحوا أن أي عملية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية لم تتعرض للمماطلة والتسويف الممنهج، بقدر ما تعرضت له منطقة الشرق الأوسط، فبينما تطلبت المباحثات متعددة الأطراف لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية والكاريبي خمس سنوات فقط، مرت سبع وأربعون سنة منذ المبادرة العربية لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط عام 1974، وست وعشرون سنة منذ صدور القرار الأممي في مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995.وقال ممثل إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح في جامعة الدول العربية الجية العينين إن جهودا بذلت لإنجاح مبادرة جامعة الدول العربية في دورتها الأولى والخروج بـ "بيان سياسي" متوازن عبر عن جدية الدول المشاركة فيه بأهمية إنشاء المنطقة الخالية، وتجنب توجيه أي رسائل سلبية للأطراف الغائبة.وأضاف أنه كان لزاما على الدول العربية وضع خطة لتحريك عملية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وفي هذا الإطار، وفي محاولة لتحريك الموقف الدولي في هذا الشأن، تم تبني خطة عملية في إطار جامعة الدول العربية لتنفيذ قرار 1995 الخاص بالشرق الأوسط، وتم اعتمادها من قبل مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في مارس عام 2018.وقال إن الخطة تضمنت عدة إجراءات، منها التحرك في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تقدمت المجموعة العربية إلى الجمعية في دورتها الـ 73 عام 2018 بمشروع حول عقد مؤتمر لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، والذي رأته متسقا مع رؤية الدول العربية لأمن المنطقة واستقرارها الإقليمي، انطلاقا من اقتناعها الكامل بأن الطريق إلى تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط يجب أن يرتكز على مفهوم أمني شامل بما يحقق مكاسب متبادلة لكافة دول المنطقة.بدوره، قال المبعوث النرويجي الخاص لشؤون نزع السلاح السفير يورن أوسموندسن، إنه لا يمكن تجاهل حقيقة أن ممارسات إسرائيل السلبية في المجال النووي أقلقت العديد من دول العالم، وبخاصة دول المنطقة، وتناولتها عدة محافل دولية على مدار العقود الماضية، فضلا عن القائمة الطويلة من القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية ضد إسرائيل، والتي تطالبها بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.وأضاف أن تعنت إسرائيل ورفضها لأي معاهدات عرقل إحراز أي تقدم في اتجاه إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.من جانبه، تساءل عضو مبادرة الشرق الأوسط لنزع السلاح النووي الدكتور محمد الشرعة، عما إذا كان الشرق الأوسط يحتاج لاتفاقية لنزع السلاح النووي في ظل أن جميع الدول العربية موقعة على الاتفاقية باستثناء إسرائيل.وقال إن تحديات إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل يتمثل باعتبارها منطقة صراعات مستمرة ومتصاعدة، في الوقت الذي تشهد فيه الدول العربية أزمة عدم ثقة، وخلافات حول أهمية التركيز على الأمن القومي أكثر من الأمن الوطني، بالإضافة الى الغموض الذي يكتنف ملف التسلح النووي الإسرائيلي، فضلا عن تغير موازين القوى العالمية وتداعياته على المنظومة الأمنية العالمية.وفي ذات السياق ذاته، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، إن عدم وجود مظلة دولية لأمن المحطات النووية يشكل مؤشرا خطيرا في ظل تنامي الصراعات وتطور أشكالها، وظهور التنظيمات المسلحة، موضحا أن كل دولة تعد مسؤولة عن محطاتها النووية.وقدم طوقان خلال الجلسة إيجازا حول البرنامج النووي الأردني باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية الذي يعد برنامجا شموليا متكاملا يتكون من ثلاثة مشاريع كبرى وهي: تطوير وتعزيز البنية التحتية البشرية بما في ذلك إنشاء وتشغيل مفاعل نووي بحثي، بناء وتشغيل المحطة النووية الأردنية، وتعدين اليورانيوم.ويهدف البرنامج، بحسب طوقان، إلى الإسهام في حل مشكلة الطاقة المتفاقمة التي ألقت بثقلها على الاقتصاد الوطني، نظرا لعدم وجود مصادر طاقة أحفورية وطنية، والاعتماد الكلي على الاستيراد من الخارج الذي يتأثر بشكل مستمر بتقلبات السياسة العالمية والوضع الإقليمي.وكان مدير المعهد العربي لدراسات الأمن الدكتور أيمن خليل، قال إن المنتدى بنسخته الخامسة عشرة يشكل فرصة لبحث إقامة حوار مشترك وإجراءات موحدة وآليات مبتكرة لفض النزاعات وحظر أسلحة الدمار الشامل.وأضاف أن المؤتمر ألقى الضوء على المشهد الدولي للحصول على رؤية متوازنة واضحة وتشخيص دقيق للأوضاع ودراسة الإشكاليات الدولية حول حظر أسلحة الدمار الشامل، بالتناغم مع مبادئ جامعة الدول العربية وبما يعزز أهداف منظمة الأمم المتحدة.ويعد منتدى عمان الأمني واحدا من أبرز المنتديات عالية المستوى والمتخصصة والمستدامة على مستوى المنطقة، حيث تخصص أعماله لمناقشة القضايا والتحديات الأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي وخيارات السياسة الخارجية، والتعاون الإقليمي، ونزع السلاح وحظر الانتشار النووي، مع التركيز بوجه خاص على منطقة الشرق الأوسط.