"مليشيا المخدرات".. مهربون يستخدمون أسلحة عسكرية لاجتياز الحدود يستهدفون الأمن الوطني

موفق كمال

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عمان - شهدت الحدود الشمالية والشرقية للمملكة مع سورية، تطورات دراماتيكية في الحرب على المخدرات، تجاوز سقفها محاولات مهربين من الجانب السوري التسلل، محملين بالمخدرات لتهريبها عبر الحدود، الى تنفيذ عمليات مسلحة في مواجهة قوات حرس الحدود الأردنية التي تتصدى لهم بقوة وحزم.وخلال الشهر الحالي، فإن طابع منفذي عمليات التهريب من الجانب السوري، مليشيوي، ذو تدريب عسكري، مجهز بأسلحة متنوعة، وبعضها متطور. وقد تعاملت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي في الشهر نفسه مع هذه المليشيات في 5 عمليات اشتباك مسلح، جميعها كانت تندلع أوقات الفجر، وخلال ساعات التشكل الكثيف للضباب.وأدت هذه الاشتباكات في مجملها لاستشهاد الوكيل أول إياد النعيمي، واصابة مرتبات من قوات حرس الحدود، فيما قتل مهرب وقبض على آخر، ناهيك عن إصابة العشرات في صفوف المهربين، وضبط كميات كبيرة من المخدرات.مصدر عسكري، قال لـ"الغد"، "لمسنا في الاشتباكات التي جرت فجر أمس على حدودنا مع مهربين قادمين من سورية، تطورا لتكتيكاتهم العسكرية، الى جانب استخدامهم أسلحة جديدة، أتوماتيكية وصاروخية، ما يشير الى ان هناك مليشيات مسلحة وراءهم، لها أجندات سياسية وأهداف أمنية، أبرزها محاولات اجتياز حدودنا".وربط المصدر، تكثيف هجمات مليشيات المهربين من سورية عبر الحدود الأردنية الشمالية الشرقية، بإشغال الأردن، وإبعاده عن نشاطه الدؤوب في عمليات التحشيد والضغط السياسي عبر المحافل الأممية والدولية في مهمته لوقف الحرب العدوانية الوحشية على قطاع غزة والضفة الغربية، وإعاقة تحشيده العسكري على الحدود الغربية مع فلسطين المحتلة، في خطوة استباقية من القوات المسلحة، لمنع الكيان الصهيوني من تنفيذ أي أعمال تهجير للفلسطينيين، يسعى لها منذ بدأ عدوانه على غزة.وأضاف المصدر، أن اشتباك قوات حرس الحدود الأردنية مع المجموعات المسلحة استمر فجر امس، واستطاع حرس الحدود خلالها القبض على 9، كانوا مع المجموعات المسلحة، تبين أن مهامهم تستهدف الامن الوطني.وقال المصدر العسكري، إنه جرى ضبط 4 صواريح من نوع "روكيت لانشر"، و4 صواريخ من نوع "آر بي جي"، و10 ألغام ضد الأفراد، وبندقية قنص نوع "جي3"، وبندقية نوع "م16" مجهزة بمنظار قنص، وتدمير سيارة محملة بمواد متفجرة، وضبط كميات كبيرة جدا من المواد المخدرة، يجري حصرها لتحويلها إلى الجهات المختصة.وأكد أن التحقيقات الأولية لهذه العمليات والمضبوطات، تستهدف الأمن الوطني الأردني، وأن القوات المسلحة تتابع تحركات المجموعات المسلحة، وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطني، وستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت، مشيراً إلى أن القوات المسلحة مزودة بمنظومة أمن حدود متطورة عالية الجاهزية، للتصدي لكل محاولات اجتياز الحدود الأردنية والاقتراب منها.محللون لـ"الغد"، أن مليشيات المخدرات، تستغل إنشغال الأردن بحشوداته العسكرية على الحدود الغربية مع فلسطين المحتلة، لمنع خطر التهجير، بالإضافة إلى إنشغال العالم بملاحقة ما يجري من أحداث في القطاع والضفة، وكذلك دخول فصل الشتاء، وتشكل الضباب الكثيف في المناطق الحدودية الذي يعطل المراقبة الالكترونية المنتشرة على الشريط الحدودي للمنطقة.وأضاف المصدر العسكري ، أنه مع ساعات الفجر الأولى من صباح امس، وقعت اشتباكات مسلحة بين قوات حرس الحدود الأردنية ومجموعات مسلحة على الحدود الشمالية للمملكة، وضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية، أسفرت عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأتوماتيكية والصاروخية.كما أكد المصدر، مقتل وإصابة عدد من المهربين خلال الاشتباكات بين قوات حرس الحدود والمجموعات المسلحة على الحدود الشمالية منذ فجر أمس.وكشف المصدر بالصور عن هويات 8 من المهربين الـ9 الذين قبض عليهم، كما بين بالصور مضبوطات الأسلحة والمخدرات.وكشف أن كميات المواد المخدرة بعد حصرها بلغت (4926000) حبة كبتاجون، و(12858) كف حشيش، جرى تحويلها إلى الجهات المختصة.وأكد أن المجموعات المسلحة طردت إلى الداخل السوري، بينما وقعت عدة إصابات بين أفراد قوات حرس الحدود، وحالتهم الصحية بين الخفيفة والمتوسطة.وأوضح أن الأيام الماضية، شهدت ارتفاعا في عدد هذه العمليات وتحولها من محاولات عمليات تسلل وتهريب إلى اشتباكات مسلحة، بهدف اجتياز الحدود وبالقوة عبر استهداف حرس الحدود.وبين أن هذه الاشتباكات، تأتي استمرارا لما تقوم به هذه المجموعات المسلحة منذ أيام، إذ أسفرت عن مقتل مهربين والقبض على أحدهم، واستشهاد أحد أفراد القوات المسلحة وإصابة آخر.وشدد المصدر على أن القوات المسلحة تتابع تحركات هذه المجموعات وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطني وستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت.ووفق محللين، فإن حرس الحدود يعد خط دفاع أول، في مواجهة عصابات تهريب المخدرات التي تحاول التسلل عبر حدودنا، والمدعومة من مليشيات الحشد الشعبي المنتشرة في الجنوب السوري، مؤكدين أن مليشيات المخدرات، تستهدف بمخدراتها دولا عربية أخرى.أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية د. محمد حمد القطاطشة، قال إنه منذ سيطرة مليشيات الحشد الشعبي على مناطق حدودية واسعة في سورية، جراء غياب أي مظاهر للدولة السورية على هذه الحدود، وبالذات في الجنوب السوري، فإن هذه المليشيات، بدأت عملا مشتركا مع مهربي المخدرات وتجار السلاح النوعي.وأضاف، أن هذه المليشيات، حاولت عبر عمليات تهريب كبرى، ترويج مخدراتها ليس في الأردن حسب، بل في دول عربية مجاورة، لكن حرس الحدود، وفي نطاق معلومات وأعمال استخباراتية حولها، قام بتغيير قواعد الاشتباك على الحدود، وذلك كون هذه المجموعات المليشيوية والعصابات، باستغلال الجانب الإنساني للجيش الأردني في تعامله مع اللاجئين السوريين.وأضاف أن أعمال هذه المليشيات، تصاعدت عبر استخدام مسيرات لتهريب الأسلحة والمتفجرات، لكن حرس الحدود، يتعامل مع أي تطور في أعمال مليشيات المخدرات باحترافية عالية، ويتصدى لها بحزم.وفي الأيام الماضية، بين أنه أصبح هناك توسعا نوعيا في حركة هذه المليشيات، إذ حاولت منذ اندلاع معركة "طوفان الأقصى" في غزة، الالتفاف والتحرك من الحدود العراقية مع الأردن، تحت زعم أنهم يريدون الدخول للأردن من أجل الدخول الى فلسطين المحتلة.وبين أن مثل هذا الزعم، دليل واضح على ان هذه المليشيات المرتبطة بإيران، وتحديدا بالحرس الثوري، كانت تنوي استغلال "طوفان الأقصى"، لزعزعة المنطقة الحدودية بعد فشلها باختراق الحدود الشمالية التي أغلقتها في وجههم قوات حرس الحدود، بجهد عسكري واستخباراتي، وضع لهم حدا في تهريب سمومهم.وطالب القطاطشة المجتمع الدولي والعربي، بأن يتنبه لهذه المسألة، التي باتت فيها تلك المليشيات ترفع من وتيرة أعمالها الإرهابية، وأن العالم عليه الوقوف الى جانب الأردن لتعزيز دوره العسكري في المناطق الحدودية، لمواجهة حرب الكبتاجون والمخدرات والأسلحة، لأنها ستلقي بظلال قاتم جدا على المنطقة إن استعرت.وأيده بذلك، العميد المتقاعد نايف الجالودي، الذي أكد أن ما يحصل على الواجهة الشمالية والشرقية، ليس عمليات تهريب للمخدرات حسب، بل وأيضا عمليات لمنظمات مدربة عسكريا، فهي تستخدم أسلحة نوعية كالصواريخ والقذائف.وأشار الجالودي، إلى ان مليشيات المهربين، ليس لديهم هذه القدرات لاستخدام هذه الأنواع من الاسلحة، بيد أن الهدف من وراء ما هم عليه من تسليح ورفع وتيرة الاشتباكات، يتبلور في توريط الأردن بنزاع مسلح مع التنظيمات المليشيوية التي تقف وراء المهربين، لإشغال الأردن، بعيدا عن ملفه الرئيس، وهو القضية الفلسطينية وما يتخللها من أحداث مأساوية والخطر على تهجير الفلسطينيين خارج بلادهم، ما يدل على أن هذه المليشيات تنفذ أجندة العدو الصهيوني.وبين الجالودي، أن مهمة المهربين تتبدى في النجاة بأرواحهم حين مواجهتم والتصدي لهم، وتمرير مخدراتهم عبر حدودنا، وليس القتال بقوات مدربة عسكريا، ما يعني أن من يقف خلفهم، يسعى لتوتير الحدود لأهداف سياسية تخريبية.