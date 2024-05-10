الجمعة 10 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مليون دينار لدعم مشاريع صناعات غذائية

مؤسسة الإقراض الزراعي
مؤسسة الإقراض الزراعي
عمان- في نطاق عملية تحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي، أقر مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي، تخصيص مليون دينار، لدعم إقامة مشاريع صناعات غذائية وخدمات لوجستية لتسويق المنتجات الزراعية (محطات الفرز والتدريج، التعبئة والتبريد)، وتمنح قروض هذا المخصص مهلة سنتين، تعفى خلالهما من الفوائد.اضافة اعلان
كما أقر تقديم قروض مدعومة لـ500 مزارع، ضمن مشروع توريد وتشغيل الطاقة الكهروضوئية لتشغيل مضخات مياه الري السطحية، والتحول من استخدام الطاقة التقليدية (السولار) إلى النظيفة عبر برنامج الاقتصاد الأخضر.
كما أقر المجلس، رفع مخصصات قروض سيارات النقل المبردة للخضراوات والفواكه، لتتناسب مع أسعار السوق، وتوسع المنشآت التسويقية والصناعات الزراعية، الى جانب تمويل إقامة مصنعي إنتاج غذائي بقيمة 700 ألف دينار، في المدن الصناعية.
وتأتي هذه الحوافز التي أقرها المجلس برئاسة وزير الزراعة ورئيس المجلس خالد الحنيفات، لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بمناحيه المختلفة. 
مدير عام المؤسسة محمد البلاونة، بين أن هذه القرارات ترجمة لرؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة للأعوام (2022-2025)، والذي يتمحور حول تشجيع الاستثمار في القطاع، عبر تقديم حوافز وتسهيلات لمعالجة ما يواجهه من تحديات.
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