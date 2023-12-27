"مناطق الاحتلال العازلة".. محاولات هشة للحماية

محمد الكيالي

مع إعادة تل أبيب نشر قواتها وآلياتها العسكرية قرب الحدود الشرقية بينها وبين غزة، بعمق يصل إلى نحو 2 كلم، في محاولة لتحديد ملامح جغرافية القطاع الجديد الذي تريده وتراه مناسبا لأمنها، يرى محللون أن هذا التوجه الصهيوني لن يكون أكثر من وهم يشتري به الرأي العام المحلي، في محاولة منه للبحث عن صورة "انتصار" لم يتحقق حتى الآن.

وفي مطلع الشهر الحالي، عقب انهيار الهدنة المؤقتة، تحدث رئيس وزراء الاحتلال المتطرف بنيامين نتنياهو عن خطته لإقامة منطقة عازلة في أراضي قطاع غزة، حيث أبلغ وزير خارجية أميركا أنتوني بلينكن بذلك.

غير أن السؤال المطروح: هل يمكن لهذا الاختراع الصهيوني المكرر في إقامة مناطق عازلة، كما حدث في جنوب لبنان، منح المستوطنين، جرعة أمان، وتحصينهم من فخاح المقاومة؟

وفي هذا الصدد، أكد محللون سياسيون أن هذه المناطق ستكون هشة في وجه المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، خصوصا وأن تجربة الجدار العازل السابقة أثبتت فشلها.

وشددوا في تصريحات لـ"الغد" على أن الحرب أصبحت أكثر تطورا في الوقت الحالي، وأن الصواريخ أو الهجمات السيبرانية لن يحد منها إنشاء مناطق عازلة.

ومن هنا، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات، إن الكيان الصهيوني يريد من المناطق العازلة أن تحقق نجاحا، بحيث توفر نوعا من الأمان للمستوطنين في منطقة غلاف غزة.

وأكد شنيكات أن جيش الاحتلال يريد إيصال رسالة للمستوطنين قوامها أنه يقف أمامهم على الحدود وداخل قطاع غزة بعمق كيلومتر او اثنين ليوفر الأمان لهم.

وأضاف أنه تجدر الإشارة هنا إلى أن الضغط الصهيوني في حربه على غزة، يهدف إلى تحقيق الأمان وتقليص مساحة غزة وإضعاف قدرة المقاومة الفلسطينية على المناورة في القطاع، مقابل قدرته على إطلاق النار على المقاومة وسكان القطاع عندما يشاء.

واعتبر أن المناطق العازلة يمكن أن تمنح فرصة للمقاومة لمهاجمة دولة الاحتلال منها، خصوصا وبالتالي ستصبح المستوطنات في الأراضي المحتلة عرضة دائمة لقصف المقاومة الفلسطينية، وبالتالي سيكون الأمر على غرار المنطقة العازلة في الجنوب اللبناني.

وقال: "عندما تم تشكيل منطقة عازلة في الجنوب اللبناني أجبرت إسرائيل على مغادرتها بعد دفع تكاليف كبيرة إبان الحرب، وتراجعت بعد ذلك دولة الاحتلال إلى داخل حدود فلسطين التاريخية، وأنهت وجودها في جنوب لبنان، وهذا السيناريو وارد تكراره الآن في المنطقة العازلة بين غزة ومستوطنات الغلاف".

بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور بدر الماضي أن طرح فكرة المناطق العازلة في هذا الوقت بالذات تعد نتيجة حتمية لعدوان الاحتلال.

وأشار الماضي إلى أن هذه الفكرة جزء من ممارسة الضغوطات على المقاومة الوطنية في قطاع غزة، لدفع حركة المقاومة إلى الاستسلام ومحاولة تقطيع أوصال الاتصال داخل الحركة.

وأوضح الماضي أن المناطق العازلة تحمل في طياتها الكثير من الخطورة على من يدعو إليها، وستكون كذلك خطرة جدا على الشعب الفلسطيني الذي لن يستكين لهذه المناطق وخاصة في قطاع غزة، وسيحاول دائما الضغط على الاحتلال لطرده من المنطقة، ولن يتحقق له أي أمن يطمح إليه.

وأضاف: "لكن الإشكالية الكبرى بأن إسرائيل تريد فرض أمر واقع، وتسعى من خلال المناطق العازلة إلى استنزاف حماس وحركات المقاومة، وهذا بنظرها هو الأهم".

وأشار الماضي إلى أن دولة الاحتلال لديها الاستعداد أن تطيل من أمد هذه العمليات حتى تستنزف حماس سياسيا وشعبيا وشرعيا، وهذا السبب الحقيقي وراء الرغبة في المنطقة العازلة، مشددا على أنه ستكون هناك مقاومة شرسة، وستكون هناك محاولات فلسطينية دائما لإزعاج وإقلاق الاحتلال لإبعاده مرة أخرى وإعادة تجربة عام 2005 عندما انسحب من قطاع غزة.

ولفت إلى أن هذا الهدف الأساسي الدائم لحركات المقاومة، مبديا خشيته من أن تستجيب مصر لطلب الاحتلال بالسيطرة على محور فيلادلفيا، وعندئذ سينسحب الجيش المصري إلى الخلف ويترك حماس لمصيرها تحت ضغط كبير جدا من الاستنزاف، من دون وجود موارد كافية وقدرة على خلق مؤسسات فلسطينية تستطيع خدمة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي السياق، أيضا، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية النائب السابق الدكتور محمد القطاطشة، إن الهدف من المناطق العازلة هو سعي صهيوني بدعم من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، لاستنزاف قطاع غزة الذي هو أصلا بعرض 8 كيلومترات، وتقليص مساحته كبديل للجدار العازل الذي اخترقته المقاومة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وأضاف القطاطشة أنه "في ظل هذه الظروف والتدمير الصهيوني المدعوم من أميركا ودول غربية دون أن يردعه أحد، فإن الكيان يريد إقامة مناطق عازلة كبيرة لكنه سيفشل إذا لم يكن هناك حصار من قبل مصر على القطاع كما هو وارد في المخططات".

وأشار إلى أن دولة الاحتلال تتحدث عن منطقة عازلة على محور فيلادلفيا، وهذا المحور بإشراف المصريين، مؤكدا: "نحن نعلم أن هناك أنفاقا مع الجانب المصري، ولكن ليس بشكل رسمي بل بشكل شعبي".

وقال: "أعتقد بأن الكيان الصهيوني يريد أن يقدم لجمهوره كبش فداء بعدما فشل في الظفر بأحد القادة المهمين في المقاومة، وأما المناطق العازلة فهي حركة فاشلة خصوصا وأن الجدار الذي كان في منطقة غلاف غزة ويعتبر أفضل جدار على وجه الأرض، تم اختراقه بسهولة من قبل المقاومة".

وأضاف القطاطشة: "لا يمكن أن نفسر وجود هذه المناطق العازلة إلا تجنبا لما حدث في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، حيث سيتم تنصيب أجهزة إلكترونية وأنظمة إنذار مبكر خوفا من قيام حماس بإعادة الكرة في المستقبل".

وختم قائلا: "يجب أن نكون واضحين، فسلاح اليوم سلاح سيبراني وصواريخ موجهة، والمناطق العازلة على الحدود وفق تجربة العالم لا تنفع، فقد جربتها الولايات المتحدة في أفغانستان مع طالبان وفشلت، وهذه المناطق هي محاولات وسيناريوهات يفترضها العدو ليرضي شارعه لا غير".

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خارطة توضح مناطق قطاع غزة-(ارشيفية)