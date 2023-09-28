مناهج مدرسية بقيم بيئية.. كيف يتحقق الهدف؟

آلاء مظهر

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عمان - تنسجم دعوات دولية بضرورة إدماج المفاهيم البيئية وتعزيزها في المناهج الدراسية، الى جانب توصيات مختصين في قطاع التعليم في هذا الجانب، للوصول الى فهم شمولي بشأن مخاطر التغيرات المناخية السائدة.وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" امس، انه لم يعد مقبولا حاليا ان نكون بمعزل عما يجري في العالم، فهناك مصطلحات طرأت على الساحة، منها الاقتصاد الاخضر، والتنوع البيولوجي والتغير المناخي، ما يتطلب تضمينها في المناهج التعليمية، بغية ايجاد جيل يدرك تلك القضايا وتداعياتها وتأثيراتها على حياته، وأهمية دوره كفرد في المجتمع بالتصدي لها.وأشاروا الى ان الموجود حاليا في مناهج التعليم عن البيئة، لا يفي بالغرض، كونه لا يعكس نظرة شمولية للتربية البيئية بجوانبها المعرفية والسلوكية، مشددين على ضروة الاهتمام بنشر الثقافة البيئية، وزيادة الاهتمام بنشر الوعى البيئى بين الطلبة، ومحاولة تدريبهم على كيفية استخدام وترشيد الموارد البيئية.وكانت منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، دعت في وقت سابق لإدراج البيئة ضمن المناهج الدراسية بحلول العام 2025، في ضوء نتائج دراسة اعدتها لـ"اليونيسكو" في العام 2021 بعنوان "التعليم من اجل كوكبنا"، إذ اخضعت خطط التعليم والمناهج الدراسية في نحو 50 بلدا في العالم لفحص دقيق، وتبيّن خلالها أن أكثر من نصف هذه المناهج، لا تحتوي أيّ ذكر لتغيّر المناخ وأن 19 % منها فقط، تشير إلى التنوّع البيولوجي.كما واوصى تقرير علمي صدر مؤخرا عن معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا، والجمعية العلمية الملكية بعنوان "الحفاظ على الواحة.. النظم البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. المنطقة في ظل الإجهاد المائي"، بطرح مفهوم الحفاظ على النظم البيئية، مثل الواحات في المراحل المبكرة في القطاع التعليمي، عبر مناهح العلوم المدرسية في بلدان، لديها مثل هذه النظم، لزيادة الوعي والمعرفة حول هذا الموضوع.مدير ادارة التخطيط والبحث التربوي بوزارة التربية والتعليم سابقا د. محمد أبو غزلة، قال إن تطوير الأطر العامة والبرامج والمناهج التعليمية وإدماج المفاهيم بأشكالها وتنوعها، يلعب دورا أساسيا بتلبية احتياجات الطلبة، ويضمن إثارة الاهتمام وتفاعلهم معها بصورة فعالة.واكد ابو غزلة، ان إدماج المفاهيم البيئية في الأطر العامة للمناهج، يجعل الطلبة أكثر فهماً لتأثير الأنشطة البشرية والطبيعة على العالم، ولعل تضمين المفاهيم والقضايا المتعلق بتغير المناخ والتلوث في المناهج التعليمية، يسهم بتطوير فهم ومشاركة الطلبة في مبادرات وبرامج، تهدف لرفع الوعي بأهمية التعليم في التصدي لظاهرة التغير المناخي ومعالجة تحدياته.وشدد على ضرورة استجابة الأنظمة التعليمية لإدماج المفاهيم، بخاصة في ضوء ما تسعى إليه من تحقيق لأهداف التنمية المستدامة، وقد أشارت دعوة "اليونيسكو" إزاء عدم استجابة أنظمة تعليمية لإدماج المفاهيم المتعلقة بالتغيير المناخي، الى بيانات جمعتها من 100 بلد، لفتت فيها الى أن 53 % فقط من مناهج التعليم الوطنية في العالم، تشير إلى قضية تغير المناخ، اذ تولي المناهج هذه القضية أولوية متدنية للغاية عندما تتطرق إليها.وبحسب البيانات ايضا، فان أقل من 40 % من المعلمين، أبدوا ثقة بتدريس تغير المناخ وجسامته، وشعر نحو الثلث بالقدرة على شرح آثار تغير المناخ على مناطقهم وأماكن إقامتهم، برغم أن أزمة المناخ أصبحت تشكل تهديداً بعيد المدى، بل باتت واقعاً يمكن استشعاره في جميع أنحاء العالم، وفق ابو غزلة.واعتبر ابو غزلة، أن إدماج المفاهيم البيئية المتعلقة بالمناخ وغيره في المناهج، هي الوسيلة الأنسب للتوعية، لافتا الى ان دمج المفاهيم يتطلب تصميم البرامج التدريبية والتوعوية والأدلة للمعلمين لمساعدتهم على فهم قضية تغير المناخ، والتي من مظاهرها، ارتفاع درجات الحرارة، والاحتباس الحراري وانبعاث الاشعاعات والغازات، جراء ازدياد النشاط الانساني، والأعاصير التي شهدتها منطقتنا العربية، والتغيرات في موارد المياه ومعدلات هطول الأمطار التي اصبحنا نشهدها، وأماكن سقوطها والتي أثرت على النظم البيئية والتنوع الحيوي والحياة البحرية، والزراعة التي يتأثر بها الانسان وصحته.واكد ابو غزلة، ان التعليم من أنجع أدوات التغيير، ويجب أن يكون موضوع التغير المناخي متجذرا فيه من أجل التنمية المستدامة، لمعالجة وتطوير الاستجابات الفعالة للتغيرات التي تجري فيه، ويجب أن يشمل ذلك دمج قيم التعليم من أجل التنمية المستدامة في فلسفة التعليم وفلسفة المدرسة، وفي فلسفة بناء وتطوير المناهج، داعيا القائمين على النظام التعليمي، وضع سياسات وطنية وآليات تنفيذية لها، تساعد على فهم التغيير المناخي من المجتمع حتى يتمكنوا من التفاعل معه.ويرى ابو غزلة، أنه لا بد من إعادة النظر في المناهج الدراسية، لتتفاعل مع ما يحدث وتمكين العاملين بتنفيذ التعليم، ليكونوا جزءا من الحل في التفاعل مع قضايا البيئة والمناخ وغيرها، وتزويد المعنيين من المعلمين والطلبة واسرهم والإداريين في المدارس بالمعرفة، لتدريس هذه التغيرات التي تحدث بالبيئة، ويجب على الدول أن تحشد قواها لتحقيق هذه الغاية للمساهمة ببناء أجيال تعمل على حماية البيئة، والتحكم في التغيرات المناخية، من أجل حماية حقوق الأجيال المقبلة.واشار الى ان التوعية بقضايا التغير المناخي، وزيادة المعارف حولها، وتغيير السلوكيات التي تحافظ على البيئة والمناخ، لا تقتصر على تنفيذ برامج تدريبية، بل لا بد من تضمينها في مناهج التعليم في التعليم والتنمية المستدامة، لضمان إكساب الطلبة اتجاهات إيجابية نحو قضايا البيئة المتعلقة بالمناخ والتغيرات المناخية، والتنوع البيولوجي، والاستدامة، والتوازن البيئي، وإدارة الكوارث الطبيعية، وترشيد الاستهلاك، وما تتضمنه من معلومات، ومعارف فرعية، بحيث يدرسونها وبما يتناسب مع كل مرحلة دراسية.واكد اهمية أن تعمل الوزارة على إعادة النظر في بعض السياسات التعليمية وفي الأطر العامة للمناهج ووضع آليات تضمين المفاهيم البيئية، ومنها التغيير المناخي في المناهج الوطنية، وتفعيل دور المدارس بتنفيذ المبادرات والأنشطة، حول موضوع التغيير المناخي.وشاركه الرأي الخبير التربوي صالح بركات الذي قال إن تدريس التربية البيئية يسهم بتطوير القدرات على التفكير واسـتقراء الواقـع وإيجاد الحلول المستقبلية المعقدة للبيئة، ليس فقط في مجال توثيق العلاقـة بـين الإنسان ومحيطه الحيوي، بل وأيضا المشاركة الفاعلة فـي التنميـة الاقتـصادية والاجتماعية.وبين بركات ضروة الا يجري تدريس المفاهيم البيئة بالطريقة التقليدية، بل وعبر توظيفها بالنشاطات العملية التي يتدرب خلالها الطلبة على المهارات التي تتعلق بالبيئة، فلكي يكون تعليم التربية البيئية فعالا، لا بد من التركيز على التعليم خارج جدران المدرسة والغرف الصفية، ليجري إشراك المتعلم في اختبار عناصر البيئة ميدانيا بأنفسهم، وهنا يتحول دور المعلم من محاضر إلى مرشد.واوضح البركات، ان الوصول للغاية التي نريدها من ادماج المفاهيم البيئية في المناهج الدراسية، بغية ايجاد جيل يتمتع بالوعي الكافي، يجب ايجاد كادر تعليمي مؤهل يتمتع بالمهارات والمعارف، لتقديمها بصورة واضحة وميسرة.الخبير التربوي د. عايش النوايسة، أكد اهمية ادراج المفاهيم البيئية في المناهج بشكل اعمق واكبر مما عليه الآن، لتنسجم مع التغيرات البيئية التي بدأنا نلممها بصورة كبيرة في الأعوام الاخيرة من فيضانات واعاصير وتصحر وجفاف، لافتا الى ان الموجود حاليا في مناهج التعليم عن البيئة، لا تكفي بالغرض ولا تعكس الجانب الشمولي للتربية البيئية بجوانبها المعرفية والسلوكية والاتجاهات.وقال النوايسة، حاليا لم يعد مقبولا ان نكون بمعزل عما يجري في العالم، فهناك مصطلحات جديدة طرأت على الساحة في الأعوام القليلة الماضية، كالاقتصاد الأخضر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي، وهو ما تطلب تضمينها في المناهج التعليمية، بغية ايجاد جيل يدرك تلك القضايا وتداعياتها وتأثيراتها على حياته وأهمية دوره كفرد في المجتمع بالتصدي لها، وتأثير كل سلوك يتبعه على استدامة الحياة.واوضح النوايسة، ان التعليم يعد عاملا رئيسا في تشكيل الثقافة البيئية لدى أبناء المجتمع، وتأسيس جيل يدرك أهمية مفهوم الاستدامة في مجالات ونواحي الحياة، لذلك علينا العمل بشكل عاجل على تضمين قضايا المناخ والاستدامة ضمن المنظومة التعليمية، وتطوير المناهج التي تعزز الوعي البيئي، مع استحداث برامج لتدريب وتأهيل المعلمين بهذا الاطار، فضلا عن تنفيد انشطة لامنهجية في المدارس، كالمسابقات والاعمال الفنية، لتبرهن على استيعابهم للقضايا البيئية.