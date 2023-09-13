منحة من مؤسسة القدومي في معهد الدوحة للدراسات العليا لطلاب فلسطين

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وقّع معهد الدوحة للدراسات العليا ومؤسسة القدومي اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لإطلاق "منحة شفيق الغبرا للعلوم السياسية" تكريماً وتخليداً لذكرى الباحث والأكاديمي الراحل الذي كرّس حياته للدفاع عن القضايا الوطنية العربية. وقد اختارت المؤسسة معهد الدوحة بسبب علاقة الراحل بالمعهد والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. وتغطي المنحة الدراسة للماجستير بالمعهد في العلوم السياسية والتخصصات ذات العلاقة، وذلك ابتداءً من العام الأكاديمي 2024/2025.وبحضور عدد من المسؤولين من المؤسستين، وقع المذكرة كلاً من الدكتور عبد الوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، والدكتور نبيل هاني القدومي، رئيس مؤسسة القدومي.تتضمن مذكرة التفاهم التي وقعت في مقر المعهد، تقديم مؤسسة القدومي منحة دراسية واحدة كل عام لأحد المتقدمين للدراسة في معهد الدوحة، على أن يكون المتقدم من المواطنين الفلسطينيين المقيمين في فلسطين، والمقبولين للدراسة في برامج الماجستير النظامية التي يقدمها المعهد. ويشترط أن تكون الدراسة في برنامج العلوم السياسية أو أحد التخصصات ذات العلاقة مثل برنامج دراسات النزاع والعمل الإنساني، وبرنامج حقوق الإنسان.يشار إلى أن معهد الدوحة للدراسات العليا هو مؤسسة تعليمية للدراسات العليا مقرها قطر/الدوحة، ويقدم المعهد برامج الماجستير والدكتوراه في كليتين: كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، وكلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة. ومؤسسة القدومي هي مؤسسة غير ربحية مسجلة في الأردن وتعمل في فلسطين وتأسست في العام 2000 بهدف الاستثمار في الشباب الفلسطيني من خلال توفير فرص تعليمية تساعدهم في بناء كفاءتهم وتعزيز مهاراتهم للانخراط في سوق العمل والمساهمة في بناء مجتمعهم.