منح دراسية للأردنيين مقدمة من جامعة تركية (رابط)

أعلنت وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي توفر عدد من المنح الدراسية مقدمة من "Yeditepe University" في تركيا لجميع المراحل الدراسية
(البكالوريوس/ الماجستير/ الدكتوراة) في تخصصات مختلفة للعام الجامعي 2023/ 2024
بنسب (100% و50%) وحسب البرنامج والتخصص، كما تشمل هذه المنح تخصصات طبية (الطب
وطب الأسنان) لمستوى الماجستير والدكتوراة فقط.اضافة اعلان
وللاطلاع على تفاصيل
الإعلان وبرامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراة (انقر هنا
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علما أن على الطالب الالتزام
بتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها في وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية.