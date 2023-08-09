الأربعاء 09 آب 2023
النسخة المطبوعة

منح دراسية للأردنيين مقدمة من جامعة تركية (رابط)

طالب جامعي يتابع دروسه - (تعبيرية)
طالب جامعي يتابع دروسه - (تعبيرية)
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توفر عدد من المنح الدراسية مقدمة من "Yeditepe University" في تركيا لجميع المراحل الدراسية (البكالوريوس/ الماجستير/ الدكتوراة) في تخصصات مختلفة للعام الجامعي 2023/ 2024 بنسب (100% و50%) وحسب البرنامج والتخصص، كما تشمل هذه المنح تخصصات طبية (الطب وطب الأسنان) لمستوى الماجستير والدكتوراة فقط.اضافة اعلان

وللاطلاع على تفاصيل الإعلان وبرامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراة (انقر هنا).

علما أن على الطالب الالتزام بتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية.
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