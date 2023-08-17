منح دراسية للأردنيين من مصر (رابط)

وبحسب الوزارة، فإن هذه المنح لا تشمل مصروفات الإقامة والمعيشة، أو الرواتب الشهرية، أو نفقات السفر، أو أية فئة من فئات التأمين (كالتأمين الصحيّ، … إلخ)، أو مصروفات الكتب الجامعية، أو مصروفات الحصول على التأشيرة أو جمع المادة العلمية لطلبة الدراسات العليا، على أن يراعي الطالب أن شرط الحفاظ على المنحة الكاملة هو التفوق الدراسي على مدار سنوات الدراسة (بما لا يقل عن جيد) وفي حال رسوب الطالب دون تقديم عذر يقوم بدفع مصروفات العام الذي رسب فيه.
وجاء في الإعلان بخصوص منح الدراسات العليا، أنه إذا زادت فترة دراسة الطالب عن الفترة المقررة لمرحلة (الماجستير والدكتوراة) يقوم الطالب بسداد المصروفات عن كل عام زيادة عن الأعوام المقررة.
آلية التقديم:
بإمكان الطالب الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي لتقديم الطلب وللاطلاع على تفاصيل المنحة والوثائق والشروط المطلوبة: https://www.helwan.edu.eg
آلية اختيار الطلبة المرشحين:
ستقوم لجنة مختصة بدراسة الطلبات واستبعاد الطلبات غير المكتملة.
موعد تقديم الطلبات:
ينتهي تقديم الطلبات بتاريخ 15-9-2023.
ملاحظات:
- سيتم إرسال رسائل قبول/ رفض طلبات المنح الدراسية بمجرد قبول الطالب للمنحة الدراسية من جامعة حلوان، ويجب على الطالب التقدم للقبول كطالب وافد في مصر ويكون ذلك من خلال منصة "ادرس في مصر".
- يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية.