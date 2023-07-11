الثلاثاء 11 تموز 2023
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منح دراسية من مصر للأردنيين في الطب البشري (رابط)

طبيب - (تعبيرية)
طبيب - (تعبيرية)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع سفارة جمهورية مصر العربية في عمان، توفر 5 منح دراسية في برنامج البكالوريوس بتخصص "الطب البشري" مقدمة من جامعة الأزهر الشريف/ جمهورية مصر العربية للعام الجامعي 2023/ 2024.

شروط التقديم:

- أن يكون الطالب من الجنسية الأردنية ومن الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية فقط الفرع العلمي والفرع العلمي (حقل طبي) في الدورتين الصيفية للعام 2022 أو التكميلية للعام 2022.

- أن لا يقل معدل الطالب في شهادة الثانوية العامة عن 85%.

- تعبئة الطلب المرفق بالإعلان وإرساله بعد تعبئته على البريد الإلكتروني التالي (dsa@mohe.gov.jo) وإرفاق صورة عن شهادة الثانوية العامة وصورة عن جواز السفر بصيغة pdf.

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- آلية الترشيح:

سيتم ترشيح الطلبة الحاصلين على أعلى معدل في شهادة الثانوية العامة.

موعد التقديم:

يبدأ تقديم الطلبات للوزارة اعتباراً من تاريخ 10/7/2023 وحتى تاريخ 17/7/2023.

ملاحظات:

لن يتم اعتماد طلبات الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة قبل العام 2022.

سيتم اعتماد الطلبات المرسلة من خلال البريد الإلكتروني فقط ولن يتم استقبال أي طلب ورقياً.

 

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