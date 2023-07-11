منح دراسية من مصر للأردنيين في الطب البشري (رابط)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع سفارة جمهورية مصر العربية في عمان، توفر 5 منح دراسية في برنامج البكالوريوس بتخصص "الطب البشري" مقدمة من جامعة الأزهر الشريف/ جمهورية مصر العربية للعام الجامعي 2023/ 2024.



شروط التقديم:



- أن يكون الطالب من الجنسية الأردنية ومن الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية فقط الفرع العلمي والفرع العلمي (حقل طبي) في الدورتين الصيفية للعام 2022 أو التكميلية للعام 2022.



- أن لا يقل معدل الطالب في شهادة الثانوية العامة عن 85%.



- تعبئة الطلب المرفق بالإعلان وإرساله بعد تعبئته على البريد الإلكتروني التالي (dsa@mohe.gov.jo) وإرفاق صورة عن شهادة الثانوية العامة وصورة عن جواز السفر بصيغة pdf.



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- آلية الترشيح:



سيتم ترشيح الطلبة الحاصلين على أعلى معدل في شهادة الثانوية العامة.



موعد التقديم:



يبدأ تقديم الطلبات للوزارة اعتباراً من تاريخ 10/7/2023 وحتى تاريخ 17/7/2023.



ملاحظات:



لن يتم اعتماد طلبات الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة قبل العام 2022.



سيتم اعتماد الطلبات المرسلة من خلال البريد الإلكتروني فقط ولن يتم استقبال أي طلب ورقياً.

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