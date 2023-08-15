الثلاثاء 15 آب 2023
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منح "علامة الجودة" و"حلال" لـ5 شركات أردنية

علامة "حلال"
علامة "حلال"
أكدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزّهير، سعي المؤسسة الدؤوب نحو فتح الأسواق أمام الصّادرات الوطنيّة وزيادة مجالات منح شهادات المطابقة للمنتجات بما يسهم في تذليل العقبات أمام المصدّرين والمنتج الأردني في الأسواق العالميّة.اضافة اعلان

جاء ذلك خلال تسليم الزّهير شهادات "علامة الجودة الأردنيّة" و"حلال" لـ5 شركات أردنيّة اجتازت متطلّبات الحصول على هذه الشّهادات، حيث تفيد شهادة علامة الجودة الأردنيّة بأن المنتجات تحقق متطلبات أعلى فنياً من متطلبات المواصفات القياسية، بينما تفيد شهادة وشعار حلال بأن المنتجات تحقق متطلّبات الشّريعة الإسلاميّة ومتطلبات الصحة والسلامة للاستهلاك البشري ومتطلبات المواصفة الخاصة بها، بالإضافة إلى إلزامية تطبيق نظام للإدارة يلبي متطلبات المواصفات القياسية الدولية للحصول على كلا الشهادتين.

من جانبها، أشادت الشّركات الحاصلة على الشّهادات بالمهنيّة العالية التي تتبعها المؤسسة في تقييم المصانع والمنتجات، وأكدت أهميّة الحصول على مثل هذه الشّهادات في زيادة الثقة بالمنتجات الوطنية وتعزيز تنافسيتها محلياً وخارجياً.
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