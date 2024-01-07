منخفض جوي يؤثر على المملكة من مساء الأربعاء و لعدة أيام

تشير آخر خرائط التنبؤات الجوية بحسب مركز طقس العرب الإقليمي بأنه يُتوقع إندفاع كتلة هوائية باردة و رطبة يوم الأربعاء نحو المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المُتوسط قادمة من أوروبا و تُسبب بتشكل مُنخفض جوي في طبقات الجو كافة و سيتم تصنيفه لاحقاً (وفقاً لمؤشر قياس شدة المنخفضات الجوية). هذا المُنخفض الجوي يؤثر على المملكة اعتباراً من ساعات مساء الأربعاء و يستمر حتى ساعات صباح السبت.



و في التفاصيل، يُتوقع أن تتأثر المملكة بمقدمة المُنخفض الجوي نهار الأربعاء، بحيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، و تصبح حول مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام، و يكون الطقس بارداً فوق المُرتفعات الجبلية العالية، و بارداً نسبياً في باقي المناطق، و الرياح جنوبية غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة.

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ومع ساعات المساء تتكاثر تدريجياً كميات من السحب و الغيوم على ارتفاعات مُختلفة و تتهيأ الفرصة لهطول زخات من الأمطار بدءاً من أقصى شمال المملكة و قد تمتد لأجزاء من الوسط لاحقاً خلال ساعات الليل.



أما يوم الخميس، يتحرك المُنخفض الجوي شرقاً ليتمركز سطحياً ظُهراً شمال شرق سوريا، بحيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، و يكون الطقس بارداً و مُتقلباً ما بين غائم جزئي و غائم، و تهطل زخات من الأمطار بمشيئة الله في شمال و وسط المملكة و تمتد لأجزاء من الجنوب، قد يصحبها تساقط البَرَد في بعض الأوقات، الرياح تكون غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً في المناطق الصحراوية تؤدي إلى اثارة الأتربة و الغبار.



و يستمر تأثر المملكة الجمعة بالمُنخفض الجوي و الكتلة الهوائية الباردة المُرافقة، بحيث يكون الطقس بارداً و ماطراً خاصة في شمال و وسط المملكة، الرياح ستكون جنوبية غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً و مُثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.