 
الخميس 04 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مندوبا عن الملك.. الأمير علي يرعى افتتاح "مهرجان عمان السينمائي الدولي

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سمو الأمير علي بن الحسين رئيس مجلس مفوضي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة من "مهرجان عمان السينمائي الدولي-أول فيلم"
عمان- مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، حضر سمو الأمير علي بن الحسين رئيس مجلس مفوضي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، حفل افتتاح الدورة الخامسة من "مهرجان عمان السينمائي الدولي-أول فيلم"، والتي تأتي تحت شعار "احكيلي"، مساء اليوم الأربعاء في مركز الحسين الثقافي بعمان.اضافة اعلان
وحضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات.
ويهدف المهرجان في دورة هذا العام إلى تعزيز القصص والروايات العربية، ودعم السردية الوطنية، وإيصال أصوات صناع الأفلام العرب إلى العالم.
وقالت سمو الأميرة ريم علي، مؤسسة ورئيسة المهرجان: "رغم المعاناة والمجازر المستمرة في فلسطين والسودان وغيرهم، تمسكنا بإقامة المهرجان كفضاء لدعم السينما، لأن الفن نظام داعم للحياة".
وأضافت سموها: "دعونا نروي حكاياتنا للعالم، لا يوجد وقت أهم من هذا الوقت الذي نروي فيه حكاياتنا الحقيقية ونحن نشهد تحريف القصص وتضليل العالم".
وعرض في حفل الافتتاح، فيلمي: القصير "لا" من أفلام "المسافة صفر"، و"باي باي طبريا" للمخرجة لينا سويلم.
ويعرض خلال أيام المهرجان الذي يستمر حتى الحادي عشر من الشهر الحالي، 50 فيلماً تتنافس في مختلف فئات المهرجان، وهي: الأفلام العربية الروائية الطويلة، والقصيرة، والعالمية، والوثائقية.
وستعرض في المسرح الصيفي المكشوف، الكائن بمقر الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، إضافة إلى مسرح وسينما "الرينبو"، وتاج سينما، وسيكون جمهور المهرجان، أيضاً، على موعد مع "أيام السينما الفرنسية العربية"، التي تتضمن عرض أفلام روائية، وأفلام قصيرة، لها علاقة بالمنطقة العربية.
وستعقد ضمن أيام المهرجان 5 ورش تفاعلية، منها: ورشة فنون التواصل لصناع الأفلام الشباب، وأخرى للتمثيل السينمائي.
ويستضيف المهرجان 10 فنانين من صناع الأفلام والمخرجين والممثلين، من: فلسطين وسوريا وتونس والجزائر والمغرب.
كما تم استحداث جائزة أفضل فيلم أردني في مجال التطوير.
وتقام ضمن الفعاليات، أيضاً، عروض جميع أفلام مشروع "المسافة صفر"، الذي يتضمن 22 فيلماً قصيراً، جرى تصويرها في قطاع غزة، خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط الحرب الدائرة على قطاع غزة. -(بترا)
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