الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الشباطات والسميرات والمجالي والمعاني والداوود والسماوي

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الشباطات والسميرات والمجالي والمعاني والداوود والسماوي
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الشباطات والسميرات والمجالي والمعاني والداوود والسماوي

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم االثلاثاء، واجب العزاء لعشيرة الشباطات بوفاة النائب السابق الدكتور صدقي يوسف الشباطات ولعشيرة السميرات بوفاة اللواء الركن المتقاعد يعقوب عواد السميرات، ولعشيرة المجالي بوفاة القاضي بادي عبدالحميد المجالي، ولعشيرة المعاني، بوفاة نبيل صبحي سليمان المعاني، ولعشيرة المخامرة- الداوود، بوفاة جليلة داوود المجلي الداوود، ولعشيرة السماوي بوفاة شيخة مفضي سماوي

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

اضافة اعلان







 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
القوات المسلحة الأردني

الخارجية: تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية خطر يهدد الأمن الوطني

منذ 18 دقيقة
ضبط مقلعين مخالفين في منطقة الرويشد

ضبط مقلعين مخالفين في منطقة الرويشد

منذ 43 دقيقة
الهيئة الخيرية: وصول دفعة جديدة من المساعدات لأهلنا في غزة

الهيئة الخيرية: وصول دفعة جديدة من المساعدات لأهلنا في غزة

منذ1 ساعة
طقس بارد

تفاصيل 4 منخفضات جوية متتالية تؤثر على الأردن من اليوم

منذ16 ساعة
المستشفى الميداني الأردني نابلس/١ يجري عملية جراحية

المستشفى الميداني الأردني نابلس/١ يجري عملية جراحية

منذ21 ساعة
جانب من جلسة لمجلس النواب أمس.-( تصوير: أمير خليفة)

تعديل نيابي مقترح على قانون الانتخاب حول رفع عدد القوائم المحلية وإرساله للحكومة

منذ22 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

سيخططون لمرحلة ما بعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

تصريحات واشنطن بحل الدولتين.. لعبة!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

ماذا نحتاج؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

حل الدولتين

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

في الأردن.. لنتحدث معا

سميح المعايطة |اليوم

الخارطة المستباحة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
فلسطينون يفرون من إرهاب العصابات الصهيونية أثناء نكبة العام 1948 - (أرشيفية)

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (1 - 3)

ترجمات | منذ22 ساعة
1705831185767433800

داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة ‏(2-2)

ترجمات |21 كانون الثاني 2024
1705831185697433600

هل ينزلق سوناك إلى حرب تشوه سمعته كما قوض غزو العراق إرث بلير؟

ترجمات |21 كانون الثاني 2024
‏معتقلون فلسطينيون تنقلهم قوات الاحتلال من بيت لاهيا، شمال غزة، في شاحنة عسكرية، 7 كانون الأول (ديسمبر)، 2023 - (أرشيفية)‏

‏داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة‏ - (1 - 2)

ترجمات |20 كانون الثاني 2024
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
 