الأربعاء 24 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي الشمايلة وآل الترك وآل صلاح

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العيسوي يعزي الشمايلة وآل الترك وآل صلاح

 مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي،  اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة الشمايلة بوفاة  العميد الركن المتقاعد خالد محمد لافي الشمايلة، وإلى آل الترك وآل صلاح بوفاة زهية عبدالرحيم صلاح، أرملة المرحوم سالم الترك، رئيس الديوان الملكي الأسبق.

ونقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيتي عزاء المرحومين ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدين، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

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