الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الفايز والشنيكات

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العيسوي يعزي الفايز والشنيكات

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء لقبيلة بني صخر عامة ولعشيرة الفايز خاصة في منطقة اللبن  في محافظة العاصمة، وذلك بوفاة الحاج ممدوح محمد أبو جنيب الفايز، وإلى قبيلة عباد عامة ولعشيرة الشنيكات خاصة، في منطقة عيرا بمحافظة البلقاء، وذلك بوفاة المحامي فايز عبدالهادي حمدان الشنيكات العبادي.

ونقل العيسوي، خلال زيارته اليوم السبت، بيت عزاء المرحومين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا الله أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته.

كما قدم التعازي مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.

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