الإثنين 22 كانون الثاني 2024
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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الكريشان وآل صفيره

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الكريشان وآل صفيره
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الكريشان وآل صفيره

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرة الكريشان بوفاة الدكتور منذر كريشان، عميد كلية الزرقاء التقنية، وإلى آل صفيره بوفاة جواد حمدي صفيره.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء الفقيدين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

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