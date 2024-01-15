الإثنين 15 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يقدم واجب العزاء لآل شموط وعشيرة العربيات

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العيسوي يقدم واجب العزاء لآل شموط وعشيرة العربيات

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى آل شموط بوفاة القاضي المتقاعد طارق محمد شموط، وإلى عشيرة العربيات بوفاة الحاجة فاطمة محمد عربيات، والدة الوزير الأسبق الدكتور وائل عربيات.

ونقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيوت عزاء المرحومين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدين، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

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