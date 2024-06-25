مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يقدم واجب العزاء لذوي الشهيدين العرام والصياح

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى ذوي شهيدي الواجب الرقيب عماد عطا العرام والجندي يحيى عثمان الصياح اللذين قضيا إثر حادث تدهور شاحنات عسكرية، الأحد الماضي، ضمن قافلة مساعدات إغاثية متجهة إلى قطاع غزة.

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ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الشهيدين، في محافظتي الزرقاء وإربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى أسرتي الشهيدين وذويهما، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء.

وأشاد العيسوي، بمناقب الشهيدين الذين قضوا في سبيل تقديم واجب الوطن تجاه الأهل في غزة.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.



وكان مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أعلن أمس الاثنين، عن استشهاد الرقيب العرام والجندي/ 2 الصياح، من مرتبات مديرية التموين والنقل الملكي، وإصابة اثنين آخرين، إثر تدهور 3 شاحنات عسكرية ظهر الأحد الماضي، ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة، نتيجة انحرافها عن مسارها على طريق البحر الميت/ نزول العدسية.



وتؤكد القوات المسلحة الأردنية، بحسب المصدر، أنها مستمرة في إرسال المساعدات الإغاثية الإنسانية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة التي يمرون بها.- (بترا)



العيسوي يقدم واجب العزاء لذوي الشهيدين العرام والصياح