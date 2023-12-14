الخميس 14 كانون الأول 2023
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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يقدم واجب العزاء لذوي المتوفيات بحادث سير سلحوب

العيسوي يقدم واجب العزاء لذوي المتوفيات بحادث سير سلحوب
العيسوي يقدم واجب العزاء لذوي المتوفيات بحادث سير سلحوب

 
 مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى ذوي الطالبات اللواتي قضن في حادث السير على طريق إربد - عمان بمنطقة سلحوب.

ونقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيوت العزاء اليوم الخميس، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، لذوي المتوفيات في مصابهم الذي أفجع الأردنيين، سائلا الله إن يتغمدهن بواسع رحمته.

ففي منطقة عين الباشا، قدم العيسوي واجب العزاء لذوي المرحومة الطالبة هبه خالد الوريكات، وفي منطقة الشميساني قدم التعازي لذوي المرحومة الطالبة رؤى رائد فارس الحمارشة، وفي منطقة شفا بدران قدم التعازي لذوي المرحومة الطالبة لين وليد أبو مازن وفي منطقة تلاع العلي قدم التعازي لذوي المرحومة بانا بسام البشيتي، وفي مدينة الزرقاء قدم العيسوي التعازي لذوي المرحومة الطالبة مرام إبراهيم الحمبوز.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

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