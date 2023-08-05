منصة أممية تتيح للأردن الاستفادة من تمويلات لحماية التنوع الحيوي

فرح عطيات

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عمان- تتيح منصة أممية للأردن الاستفادة من التمويلات الدولية المخصصة لحماية التنوع البيولوجي، عبر تقديم مقترحات مشروعات تستجيب للمعايير التي تضعها الصناديق العالمية للحصول على التمويل.ومن أجل تلك الغاية، تشكل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) مجموعات عمل تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية في الأردن، ودول المنطقة العربية، لتلقي تدريبات حول آلية تقديم مقترحات مشروعات تتوافق ومعايير الصناديق تلك، وتكون قابلة للتمويل.وأكد مسؤول الشؤون الاقتصادية في (الإسكوا) د. حمو العمراني لـ"الغد"، أن "تطوير مشاريع قابلة للتمويل يعد أحد المحاور الرئيسية لإنشاء المنصة، في ضوء ضعف حصة المنطقة العربية من التمويلات العالمية".وأرجع العمراني أسباب ذلك إلى "كون الدول العربية لا تقدم مقترحات مشاريع تستجيب لمعايير التمويل التي تضعها هذه الصناديق العالمية، علما أن ثمة الفرص الكبيرة متاحة للحصول على التمويلات، والتي قد لا تعلم عنها الكثير من حكومات المنطقة".لكن "الأردن، على سبيل المثال لا الحصر، يحوز أكبر نسبة من التمويل الدولي المخصص للتنوع الحيوي، الى جانب المغرب وتونس، ومصر،"، بحسبه.وترتكز المنصة على ثلاثة محاور عمل، على حد قوله، هي "الحلول القائمة على الطبيعة، وتدهور الأراضي والنظم الزراعية في المناطق الجافة، والاستفادة من الطاقة المتجددة في استعادة النظم البيئية والتنوع الحيوي".ولفت الى أن "المنصة تتميز بالطابع التشاركي، بحيث تكون متاحة أمام حكومات الدول العربية، والقطاع الخاص، وللمؤسسات الدولية للاستفادة منها".وتأتي المنصة استجابة للتحديات التي تواجه المنطقة العربية بالحصول على التمويل الدولي اللازم لتنفيذ مشاريع ذات علاقة بحماية التنوع الحيوي والأنظمة البيئية.ورغم الاتفاق الدولي على تأسيس صندوق ائتماني للتنوع الحيوي خلال قمة التنوع البيولوجي (كوب 15)، التي انعقدت نهاية العام الماضي، إلا أن النقاشات حول الآلية التمويلية الواجب اعتمادها أرجئت إلى القمة المقبلة (كوب 16) التي ستعقد العام 2024.وتنوي الإسكوا خلال الفترة المقبلة العمل مع "الدول والمنظمات المحلية، والدولية، والإقليمية، لتعظيم فرص الاستفادة للمنطقة العربية من التمويل المتاح على الصعيد العالمي لتنفيذ برامج للتنوع الحيوي"، بحسب العمراني.ومن أجل تلك الغاية "ستعمل الإسكوا على عقد ورش تدريبية لممثلي الدول على كيفية إعداد مقترحات مشاريع تستجيب لمعايير التمويل المتعارف عليها عالميا".وحتى لا يكون العمل على التنوع الحيوي خارج الاحتياجات التي تتطلع اليها دول المنطقة، شدد العمراني على أن "المنصة ستتيح الفرصة أمام جميع الأطراف لصياغة أولويات تتفق عليها جميعها في شأن البرامج المتعلقة بهذا المجال".وخلال الاجتماع الإقليمي الذي عقدته الإسكوا منتصف الشهر الماضي بشأن المنصة، قدم الأردن، الى جانب العديد من الدول، تجاربه بشأن حماية التنوع البيولوجي.وكشفت تلك العروض، وفق العمراني، عن "تسارع فقدان التنوع الحيوي في المنطقة العربية، ما يكبد الدول خسائر عالية جدا، الأمر الذي يستوجب إقامة مشاريع لوقف ذلك التدهور شريطة أن تكون مستدامة، ولا تنتهي في فترات زمنية قصيرة".وخلال العامين المقبلين ستدعم الإسكوا مجموعات العمل التي سيعلن عن تشكيلها في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لـ"تطوير ما لا يقل عن تسعة مشاريع مهيكلة على مستوى المنطقة بشأن التنوع الحيوي، لتقديمها للمؤسسات التمويلية الدولية، أو أخرى متخصصة في هذا القطاع".وبشأن عملية متابعة تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، أكد العمراني أن "الدورة التدريبية لمجموعات العمل التي ستضم في عضويتها أكثر من تسعين مشاركا من الأردن والمنطقة العربية، ستتضمن محاور تتعلق بآلية الإبلاغ والتقييم النهائي لمراحل تنفيذ المشروعات جميعها".