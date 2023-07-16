منظمات تطالب بإدراج توصياتها حول حقوق المرأة والطفل

هديل غبّون

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عمان- مع انتهاء مهلة تسليم تقارير أصحاب المصلحة حول حالة حقوق الإنسان غدا، إلى مفوضية حقوق الإنسان الأممية، تمهيدا للمناقشة الدورية الرابعة للأردن مطلع العام المقبل، جددت منظمات مجتمع مدني مطالباتها بإدراج حزمة توصيات في التقرير الوطني الرسمي، ضمن محور الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والفئات الأكثر هشاشة، بخاصة في قضايا المرأة والطفولة.وكان الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في دورته الثالثة، شهد مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني، وبواقع 21 تقريرا فرديا و13 تقريرا مشتركا، صدر عن تحالفات حقوقية، و42 % من التوصيات الأممية التي صدرت بحسب تحليل أعده الخبير الحقوقي كمال المشرقي، موجهة للأردن في محور الفئات الأكثر هشاشة والعرضة للانتهاك، مقابل 20 % من التوصيات كانت موجهة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ضمن 226 توصية عامة صدرت عن الدول الأعضاء للأردن، قبل منها 66 %.وفي لقاء تشاوري، عقده مكتب حقوق الانسان في رئاسة الوزراء بالشراكة مع مؤسسة الملك الحسين للبحوث مؤخرا، قدمت عدة منظمات تعنى بحقوق المرأة والطفل، ملخصات حول أبرز مطالباتهم للاستعراض المقبل، أهمها تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وتكثيف الجهود في نظام البلاغات المتعلقة بالعنف ضد النساء من ذوي الإعاقة، بحسب الناشطة حنين الفيومي من منظمة الشبكة العربية للتربية المدنية "أنهر".ومن أبرز التوصيات التي تدارستها المنظمة وفقا للفيومي، توسيع العمل على مشاريع الصحة الإنجابية في المحافظات والمناطق الأقل حظا، بخاصة الريفية، ومعالجة مشكلة التسرب المدرسي في تلك المناطق، مشيرة إلى دراسة سابقة أظهرت أن 79 % من النساء المتزوجات، لا يستخدمن وسائل تنظيم الحمل.من جهتها، دعت مديرة البرامج في جمعية النساء العربيات ليلى نفاع، لإيلاء ملف مزايا أبناء الأردنيات، أهمية في الاستعراض المقبل، وتحسين الواقع القانوني، إلى جانب مراجعة مشروع قانون الجمعيات المقترح اليوم، معتبرة بأن المطروح هو "قانون معيقات" وليس قانون "محددات" لتمويل الجمعيات.في الأثناء، قدمت مؤسسة إنقاذ الطفل في الأردن، مقترحات خطية، حصلت "الغد" على نسخة منها كتوصيات للاستعراض المقبل، أبرزها اعتماد تدابير وإجراءات قانونية لحماية الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، إذ أن قانون حقوق الطفل لسنة 2022، لم ينص على بنود مخصصة لهذه الفئة، وجرى الاكتفاء بالنصوص القانونية القائمة في قانوني الأحوال الشخصية والمدنية.وحول التعليم المبكر للأطفال، دعت المؤسسة لتعديل قانون حقوق الطفل والتربية والتعليم، لجعل مرحلة رياض الأطفال مجانية وإلزامية.وبشأن الضرب التأديبي للأطفال الذي لم يلغ، برغم صدور قانون حقوق الطفل، واستمرار العمل بنص قانون العقوبات الأردني (المادة 62)، أوصت المؤسسة بإلغاء هذه المادة منه وتعديل المادة 20 في قانون حقوق الطفل، التي تنص على مراعاة حقوق الوالدين، أو من يقوم مقامهما في الإشراف والتربية، وفقا للتشريعات النافذة بشأن توفير الحق والحماية للطفل من العنف.وأوصت المؤسسة أيضا بتعديل قانون الأحداث لسنة 2014، بما يضمن توفير الحماية للأطفال الضحايا المحتاجين للحماية، وليس فقط الأطفال في نزاع مع القانون.