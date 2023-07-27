الخميس 27 تموز 2023
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منظمتان دوليتان: تموز الحالي الشهر الأكثر حرارة على الإطلاق

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موجة حر
قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وخدمة كوبرنيكوس الأوروبية للأرصاد الجوية، إنهما أصبحتا تمتلكان ما يكفي من المعطيات لإعلان شهر تموز 2023 "الأكثر حرارة تمّ تسجيله على الإطلاق".اضافة اعلان

يأتي ذلك بعد ثلاثة أسابيع من الحرّ الخانق الذي سجّل في البحور وعلى ثلاث قارات، وأدى إلى حرائق مدمرة، خاصة في حوض المتوسط وكندا.

وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد بيتيري تالاس إن الحرارة هذا الشهر تخطت الرقم القياسي التي تمّ تسجيله في تموز 2019، وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الإخبارية الأوروبية، اليوم الخميس.

وأضاف تالاس أن التحرك من أجل المناخ "ليس رفاهية بل ضرورة" محذراً من ما حصل ليس إلا "لمحة عن ما يمكن أن يحصل في المستقبل".

من جهته قال الأمين العالم للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للصحافيين إن "عصر الاحتباس الحراري انتهى وبدأ عصر الغليان العالمي" مضيفاً أن "التغيّر المناخي أصبح واقعاً. وهو مرعب. وهذه فقط البداية". بترا 
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